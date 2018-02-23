القيادة تهنئ رئيسة أستونيا بذكرى استقلال بلادها

قدّمت الأمنيات لشعبها الصديق باطراد التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لكريستي كاليولايد؛ رئيسة جمهورية أستونيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لـ "كاليولايد"؛ بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلادها.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية أستونيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.