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الجيش اليمني يجهض تسللاً حوثياً إلى مواقعه في الدريهمي

مقتل وجرح عدد من أفراد الميليشيا

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش رصدت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل في اتجاه مواقع شرقي مديرية الدريهمي.

وأضاف أن قوات الجيش استهدفت المجموعة الحوثية؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، فيما لاذ البقية منهم من بالفرار.

الجيش اليمني ميليشيات الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يجهض تسللاً حوثياً إلى مواقعه في الدريهمي
سبق

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش رصدت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل في اتجاه مواقع شرقي مديرية الدريهمي.

وأضاف أن قوات الجيش استهدفت المجموعة الحوثية؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، فيما لاذ البقية منهم من بالفرار.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
08:07 PM

الجيش اليمني يجهض تسللاً حوثياً إلى مواقعه في الدريهمي

مقتل وجرح عدد من أفراد الميليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش رصدت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل في اتجاه مواقع شرقي مديرية الدريهمي.

وأضاف أن قوات الجيش استهدفت المجموعة الحوثية؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، فيما لاذ البقية منهم من بالفرار.

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