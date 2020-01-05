الجيش اليمني يجهض تسللاً حوثياً إلى مواقعه في الدريهمي

مقتل وجرح عدد من أفراد الميليشيا

أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش رصدت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل في اتجاه مواقع شرقي مديرية الدريهمي.

وأضاف أن قوات الجيش استهدفت المجموعة الحوثية؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، فيما لاذ البقية منهم من بالفرار.