احتفل عمار الأحمدي مساء أمس، بعقد قرانه على كريمة محمد بن مطلق الأحمدي، في المدينة المنورة، بحضور الأقارب والأهل والأصدقاء.
"الأحمدي" يحتفل بعقد قرانه بالمدينة المنورة
احتفل عمار الأحمدي مساء أمس، بعقد قرانه على كريمة محمد بن مطلق الأحمدي، في المدينة المنورة، بحضور الأقارب والأهل والأصدقاء.
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"الأحمدي" يحتفل بعقد قرانه بالمدينة المنورةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-15
15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
01:35 AM
"الأحمدي" يحتفل بعقد قرانه بالمدينة المنورة
احتفل عمار الأحمدي مساء أمس، بعقد قرانه على كريمة محمد بن مطلق الأحمدي، في المدينة المنورة، بحضور الأقارب والأهل والأصدقاء.
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