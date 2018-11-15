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"الأحمدي" يحتفل بعقد قرانه بالمدينة المنورة

احتفل عمار الأحمدي مساء أمس، بعقد قرانه على كريمة محمد بن مطلق الأحمدي، في المدينة المنورة، بحضور الأقارب والأهل والأصدقاء.

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"الأحمدي" يحتفل بعقد قرانه بالمدينة المنورة
سبق

احتفل عمار الأحمدي مساء أمس، بعقد قرانه على كريمة محمد بن مطلق الأحمدي، في المدينة المنورة، بحضور الأقارب والأهل والأصدقاء.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
01:35 AM

"الأحمدي" يحتفل بعقد قرانه بالمدينة المنورة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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احتفل عمار الأحمدي مساء أمس، بعقد قرانه على كريمة محمد بن مطلق الأحمدي، في المدينة المنورة، بحضور الأقارب والأهل والأصدقاء.

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