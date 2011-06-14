نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, وبلجرشي, وقلوة, والمخواة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-06-14 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, وبلجرشي, وقلوة, والمخواة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440 02:34 PM

"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار رعدية على الباحة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية, على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات العقيق, وبلجرشي, وقلوة, والمخواة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.