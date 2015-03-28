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عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة يتخطى حاجز 4 ملايين جرعة

في وقت قياسي وخلال فترة وجيزة منذ وصول أولى الدفعات للمملكة

تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية 4 ملايين جرعة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم الأحد، وبلغ عددها حتى مثول هذا الخبر للنشر "4.112.321" جرعة.

وبهذا العدد تجاوزت السعودية عتبة 4 ملايين جرعة في وقت قياسي خلال فترة وجيزة منذ وصول أولى دفعات اللقاح إلى السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة يتخطى حاجز 4 ملايين جرعة
سبق

تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية 4 ملايين جرعة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم الأحد، وبلغ عددها حتى مثول هذا الخبر للنشر "4.112.321" جرعة.

وبهذا العدد تجاوزت السعودية عتبة 4 ملايين جرعة في وقت قياسي خلال فترة وجيزة منذ وصول أولى دفعات اللقاح إلى السعودية.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
10:18 PM

عدد جرعات لقاح "كورونا" المعطاة يتخطى حاجز 4 ملايين جرعة

في وقت قياسي وخلال فترة وجيزة منذ وصول أولى الدفعات للمملكة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
2,092

تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية 4 ملايين جرعة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في السعودية منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى اليوم الأحد، وبلغ عددها حتى مثول هذا الخبر للنشر "4.112.321" جرعة.

وبهذا العدد تجاوزت السعودية عتبة 4 ملايين جرعة في وقت قياسي خلال فترة وجيزة منذ وصول أولى دفعات اللقاح إلى السعودية.

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