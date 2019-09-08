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"أمين جازان" يبحث تطوير الخدمات البلدية واستعدادات المنطقة لليوم الوطني

استعرض خطة إنجاز المشاريع والمبادرات ونظافة الشواطئ وصيانة المقابر

بحث أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، في اجتماعه اليوم برؤساء بلديات المنطقة في الاجتماع الدوري الأول لعام ١٤٤١هـ، الاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني، ومؤشرات قياس أداء الأمانة والبلديات المرتبطة بها.

واستعرض أمين المنطقة إنجاز خطة تنفيذ المشاريع والمبادرات ونِسب الصرف، بالإضافة لاستعراض ومناقشة مبادرة أمانة بلا ورق، وكذلك عرض ما تم إنجازه في نظافة الشواطئ وصيانة وتسوير المقابر، وذلك خلال اجتماعه برؤساء بلديات المنطقة والبالغ عددها 26 بلدية، بحضور وكلاء الأمين ومديري العموم بالأمانة.

وقال أمين المنطقة بن سعيدان إن هذه الاجتماعات الدورية مع رؤساء البلديات من شأنها متابعة أعمال القطاع البلدي في المنطقة، والرفع من مستواه وجودته لتحقيق أهداف وتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ووزير الشؤون البلدية القروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وطالب ابن سعيدان رؤساء البلديات بضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى أعمال وإنجازات القطاع البلدي بالمنطقة، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين والمراجعين في وقتها دون تأخير، وأكد على أن المرحلة الحالية تتطلب منّا جميعاً مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله.

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"أمين جازان" يبحث تطوير الخدمات البلدية واستعدادات المنطقة لليوم الوطني
سبق

بحث أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، في اجتماعه اليوم برؤساء بلديات المنطقة في الاجتماع الدوري الأول لعام ١٤٤١هـ، الاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني، ومؤشرات قياس أداء الأمانة والبلديات المرتبطة بها.

واستعرض أمين المنطقة إنجاز خطة تنفيذ المشاريع والمبادرات ونِسب الصرف، بالإضافة لاستعراض ومناقشة مبادرة أمانة بلا ورق، وكذلك عرض ما تم إنجازه في نظافة الشواطئ وصيانة وتسوير المقابر، وذلك خلال اجتماعه برؤساء بلديات المنطقة والبالغ عددها 26 بلدية، بحضور وكلاء الأمين ومديري العموم بالأمانة.

وقال أمين المنطقة بن سعيدان إن هذه الاجتماعات الدورية مع رؤساء البلديات من شأنها متابعة أعمال القطاع البلدي في المنطقة، والرفع من مستواه وجودته لتحقيق أهداف وتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ووزير الشؤون البلدية القروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وطالب ابن سعيدان رؤساء البلديات بضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى أعمال وإنجازات القطاع البلدي بالمنطقة، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين والمراجعين في وقتها دون تأخير، وأكد على أن المرحلة الحالية تتطلب منّا جميعاً مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
10:14 PM

"أمين جازان" يبحث تطوير الخدمات البلدية واستعدادات المنطقة لليوم الوطني

استعرض خطة إنجاز المشاريع والمبادرات ونظافة الشواطئ وصيانة المقابر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بحث أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، في اجتماعه اليوم برؤساء بلديات المنطقة في الاجتماع الدوري الأول لعام ١٤٤١هـ، الاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني، ومؤشرات قياس أداء الأمانة والبلديات المرتبطة بها.

واستعرض أمين المنطقة إنجاز خطة تنفيذ المشاريع والمبادرات ونِسب الصرف، بالإضافة لاستعراض ومناقشة مبادرة أمانة بلا ورق، وكذلك عرض ما تم إنجازه في نظافة الشواطئ وصيانة وتسوير المقابر، وذلك خلال اجتماعه برؤساء بلديات المنطقة والبالغ عددها 26 بلدية، بحضور وكلاء الأمين ومديري العموم بالأمانة.

وقال أمين المنطقة بن سعيدان إن هذه الاجتماعات الدورية مع رؤساء البلديات من شأنها متابعة أعمال القطاع البلدي في المنطقة، والرفع من مستواه وجودته لتحقيق أهداف وتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ووزير الشؤون البلدية القروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وطالب ابن سعيدان رؤساء البلديات بضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى أعمال وإنجازات القطاع البلدي بالمنطقة، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين والمراجعين في وقتها دون تأخير، وأكد على أن المرحلة الحالية تتطلب منّا جميعاً مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله.

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