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محافظ "المزاحمية" يشيد بجهود ملتقى "صحافيو الوطن" الإعلامية

اطلع على ما يقدمه من برامج وندوات وطنية تخدم المجتمع

استقبل محافظ المزاحمية، سلطان بن سعد السديري، الأربعاء، بمكتبه بمقر المحافظة، رئيس مجلس إدارة ملتقى "صحافيو الوطن"، وأعضاء ورؤساء لجان المجلس.

واستمع "السديري" لعرض موجز عما يقدمه الملتقى من برامج وندوات وطنية وخدمات إعلامية تخدم المجتمع بشكل عام، كما اطلع على كتيب تعريفي عن لجان الملتقى والخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي ولجنة العلاقات العامة ولجنة المسؤولية الاجتماعية.

وأبدى سعادته بما شاهده وسمعه، وأثنى على جهود أعضاء "صحافيو الوطن"، وما يقدمونه من توعية للمجتمع ونشر الفعاليات التي تقام في أرجاء الوطن وتسليط الضوء عليها.

وقال "السديري" إنه من خلال عمله كمحافظ وتنقله بين مدن ومحافظات المملكة والاختلاط بالناس، وما شاهده ولمسه من خدمات قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي – حفظهما الله؛ تحتم دور الإعلام في نشر وإبراز هذه الإيجابيات الوطنية التي لا بد أن يستشعرها كل مواطن.

من جانبه، شكر رئيس مجلس إدارة ملتقى "صحافيو الوطن"، سعيد بن هليّل العجل، محافظ المزاحمية سلطان السديري، على هذه الدعوة الكريمة التي تؤكد حرصه على الاهتمام بالإعلام ومد جسور التواصل مع الإعلاميين؛ كون الإعلام عين المسؤول، وعليه دور كبير ومسؤولية عظيمة تجاه وطنهم في إبراز كل ما هو إيجابي.

كما تحدث نائب رئيس الملتقى صعب الرشيدي، عن اهتمام القيادة الكريمة بالإعلام ودعمها الكبير، مستشهدًا بمقولة خادم الحرمين الشريفين أثناء استقباله مؤخرًا بجدة للإعلاميين في الصحافة السعودية، عندما قال: "أنتم الآن المعول عليكم تنهضون بإعلامنا واعتمادنا عليكم"، كما تحدث عضو مجلس إدارة الملتقى، حمود الرويس، عن أهمية إقامة الندوات وما تحدثه من وعي ورفع مستوى الثقافة لدى المجتمع تجاه ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين والرؤية الطموحة والنهضة التنموية التي تعيشها المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ "المزاحمية" يشيد بجهود ملتقى "صحافيو الوطن" الإعلامية
سبق

استقبل محافظ المزاحمية، سلطان بن سعد السديري، الأربعاء، بمكتبه بمقر المحافظة، رئيس مجلس إدارة ملتقى "صحافيو الوطن"، وأعضاء ورؤساء لجان المجلس.

واستمع "السديري" لعرض موجز عما يقدمه الملتقى من برامج وندوات وطنية وخدمات إعلامية تخدم المجتمع بشكل عام، كما اطلع على كتيب تعريفي عن لجان الملتقى والخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي ولجنة العلاقات العامة ولجنة المسؤولية الاجتماعية.

وأبدى سعادته بما شاهده وسمعه، وأثنى على جهود أعضاء "صحافيو الوطن"، وما يقدمونه من توعية للمجتمع ونشر الفعاليات التي تقام في أرجاء الوطن وتسليط الضوء عليها.

وقال "السديري" إنه من خلال عمله كمحافظ وتنقله بين مدن ومحافظات المملكة والاختلاط بالناس، وما شاهده ولمسه من خدمات قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي – حفظهما الله؛ تحتم دور الإعلام في نشر وإبراز هذه الإيجابيات الوطنية التي لا بد أن يستشعرها كل مواطن.

من جانبه، شكر رئيس مجلس إدارة ملتقى "صحافيو الوطن"، سعيد بن هليّل العجل، محافظ المزاحمية سلطان السديري، على هذه الدعوة الكريمة التي تؤكد حرصه على الاهتمام بالإعلام ومد جسور التواصل مع الإعلاميين؛ كون الإعلام عين المسؤول، وعليه دور كبير ومسؤولية عظيمة تجاه وطنهم في إبراز كل ما هو إيجابي.

كما تحدث نائب رئيس الملتقى صعب الرشيدي، عن اهتمام القيادة الكريمة بالإعلام ودعمها الكبير، مستشهدًا بمقولة خادم الحرمين الشريفين أثناء استقباله مؤخرًا بجدة للإعلاميين في الصحافة السعودية، عندما قال: "أنتم الآن المعول عليكم تنهضون بإعلامنا واعتمادنا عليكم"، كما تحدث عضو مجلس إدارة الملتقى، حمود الرويس، عن أهمية إقامة الندوات وما تحدثه من وعي ورفع مستوى الثقافة لدى المجتمع تجاه ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين والرؤية الطموحة والنهضة التنموية التي تعيشها المملكة.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
05:05 PM

محافظ "المزاحمية" يشيد بجهود ملتقى "صحافيو الوطن" الإعلامية

اطلع على ما يقدمه من برامج وندوات وطنية تخدم المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل محافظ المزاحمية، سلطان بن سعد السديري، الأربعاء، بمكتبه بمقر المحافظة، رئيس مجلس إدارة ملتقى "صحافيو الوطن"، وأعضاء ورؤساء لجان المجلس.

واستمع "السديري" لعرض موجز عما يقدمه الملتقى من برامج وندوات وطنية وخدمات إعلامية تخدم المجتمع بشكل عام، كما اطلع على كتيب تعريفي عن لجان الملتقى والخدمات التي يقدمها المركز الإعلامي ولجنة العلاقات العامة ولجنة المسؤولية الاجتماعية.

وأبدى سعادته بما شاهده وسمعه، وأثنى على جهود أعضاء "صحافيو الوطن"، وما يقدمونه من توعية للمجتمع ونشر الفعاليات التي تقام في أرجاء الوطن وتسليط الضوء عليها.

وقال "السديري" إنه من خلال عمله كمحافظ وتنقله بين مدن ومحافظات المملكة والاختلاط بالناس، وما شاهده ولمسه من خدمات قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي – حفظهما الله؛ تحتم دور الإعلام في نشر وإبراز هذه الإيجابيات الوطنية التي لا بد أن يستشعرها كل مواطن.

من جانبه، شكر رئيس مجلس إدارة ملتقى "صحافيو الوطن"، سعيد بن هليّل العجل، محافظ المزاحمية سلطان السديري، على هذه الدعوة الكريمة التي تؤكد حرصه على الاهتمام بالإعلام ومد جسور التواصل مع الإعلاميين؛ كون الإعلام عين المسؤول، وعليه دور كبير ومسؤولية عظيمة تجاه وطنهم في إبراز كل ما هو إيجابي.

كما تحدث نائب رئيس الملتقى صعب الرشيدي، عن اهتمام القيادة الكريمة بالإعلام ودعمها الكبير، مستشهدًا بمقولة خادم الحرمين الشريفين أثناء استقباله مؤخرًا بجدة للإعلاميين في الصحافة السعودية، عندما قال: "أنتم الآن المعول عليكم تنهضون بإعلامنا واعتمادنا عليكم"، كما تحدث عضو مجلس إدارة الملتقى، حمود الرويس، عن أهمية إقامة الندوات وما تحدثه من وعي ورفع مستوى الثقافة لدى المجتمع تجاه ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين والرؤية الطموحة والنهضة التنموية التي تعيشها المملكة.

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