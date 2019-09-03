شاهد.. مهرّب قات بينبع حاول استغلال وقت المدارس فسقط بقبضة الأمن

عُثر داخل مركبته على كميات كبيرة من المخدر وسُلّم والمضبوطات لـ"المكافحة"

أحبط رجال أمن طرق محافظة ينبع، كمية كبيرة من القات المخدر خلال محاولة لتهريبها؛ حيث كانت معدة للتوزيع، وجرى على الفور إعداد المحاضر اللازمة، وتسليم مَن حاول تهريبها مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات لإكمال الإجراءات النظامية.

وبحسب المعلومات؛ فإنه أثناء عمل رجال أمن الطرق بمحافظة ينبع، اشتبهوا في مركبة عائلية مظللة بالكامل استغلت وقت ذهاب الطلاب للمدارس لتمرير المضبوطات التي بحوزة قائدها؛ حيث اتضحت عليه علامات الريبة والارتباك، وعند تفتيش المركبة عُثر على كمية كبيرة من القات المخدر كانت مخبّأة بالمقاعد الخلفية والأمامية للمركبة، وتم تسليمه مع المضبوطات إلى "مخدرات المحافظة".