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إنقاذ حياة معتمر تركي منعته آلام صدرية حادة من مغادرة مطار جدة

خضع لعملية قسطرة عاجلة بـ"مجمع الملك عبدالله" ووضعت له دعامة

نجح فريق طبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنقاذ حياة معتمر تركي الجنسية؛ حيث استُقبل في قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي، بعد تعرضه لألم حاد في الصدر بمطار الملك عبدالعزيز الدولي قبل مغادرته لبلاده.

وأفاد الفريق الطبي أنه على الفور تم نقله لعمل قسطرة بشكل عاجل تكللت بالنجاح ولله الحمد وإنقاذ حياته؛ حيث أجري له فتحُ الشريان الإكليلي الرئيسي، ومن ثم وضع دعامة علاجية.

يُذكر أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُعد صرحًا طبيًّا مهمًّا ومساندًا لمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في خدمة زوار البلد الحرام باستقبال الحالات المرضية للمعتمرين والحجاج الذين يتعرضون لوعكات صحية عند وصولهم إلى الأراضي السعودية أو قبل مغادرتهم منها؛ نظرًا لوقوعه بالقرب من المحطة الجوية الأولى والأساسية لمكة المكرمة والتي عن طريقها يصل المعتمرون والحجاج إلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لأداء مناسك العمرة والحج.

إضافهً إلى أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة لديه قوة عاملة ذات مؤهلات عالية، إلى جانب تميزه بتوفير أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة عالميًّا، في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية وعلى أعلى مستوى لقاصدي بيت الله الحرام من شتى بقاع الأرض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنقاذ حياة معتمر تركي منعته آلام صدرية حادة من مغادرة مطار جدة
سبق

نجح فريق طبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنقاذ حياة معتمر تركي الجنسية؛ حيث استُقبل في قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي، بعد تعرضه لألم حاد في الصدر بمطار الملك عبدالعزيز الدولي قبل مغادرته لبلاده.

وأفاد الفريق الطبي أنه على الفور تم نقله لعمل قسطرة بشكل عاجل تكللت بالنجاح ولله الحمد وإنقاذ حياته؛ حيث أجري له فتحُ الشريان الإكليلي الرئيسي، ومن ثم وضع دعامة علاجية.

يُذكر أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُعد صرحًا طبيًّا مهمًّا ومساندًا لمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في خدمة زوار البلد الحرام باستقبال الحالات المرضية للمعتمرين والحجاج الذين يتعرضون لوعكات صحية عند وصولهم إلى الأراضي السعودية أو قبل مغادرتهم منها؛ نظرًا لوقوعه بالقرب من المحطة الجوية الأولى والأساسية لمكة المكرمة والتي عن طريقها يصل المعتمرون والحجاج إلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لأداء مناسك العمرة والحج.

إضافهً إلى أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة لديه قوة عاملة ذات مؤهلات عالية، إلى جانب تميزه بتوفير أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة عالميًّا، في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية وعلى أعلى مستوى لقاصدي بيت الله الحرام من شتى بقاع الأرض.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
12:20 PM

إنقاذ حياة معتمر تركي منعته آلام صدرية حادة من مغادرة مطار جدة

خضع لعملية قسطرة عاجلة بـ"مجمع الملك عبدالله" ووضعت له دعامة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
2
2,246

نجح فريق طبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في إنقاذ حياة معتمر تركي الجنسية؛ حيث استُقبل في قسم الطوارئ والكوارث بالمجمع الطبي، بعد تعرضه لألم حاد في الصدر بمطار الملك عبدالعزيز الدولي قبل مغادرته لبلاده.

وأفاد الفريق الطبي أنه على الفور تم نقله لعمل قسطرة بشكل عاجل تكللت بالنجاح ولله الحمد وإنقاذ حياته؛ حيث أجري له فتحُ الشريان الإكليلي الرئيسي، ومن ثم وضع دعامة علاجية.

يُذكر أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُعد صرحًا طبيًّا مهمًّا ومساندًا لمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في خدمة زوار البلد الحرام باستقبال الحالات المرضية للمعتمرين والحجاج الذين يتعرضون لوعكات صحية عند وصولهم إلى الأراضي السعودية أو قبل مغادرتهم منها؛ نظرًا لوقوعه بالقرب من المحطة الجوية الأولى والأساسية لمكة المكرمة والتي عن طريقها يصل المعتمرون والحجاج إلى بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة لأداء مناسك العمرة والحج.

إضافهً إلى أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة لديه قوة عاملة ذات مؤهلات عالية، إلى جانب تميزه بتوفير أحدث الأجهزة الطبية المستخدمة عالميًّا، في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية وعلى أعلى مستوى لقاصدي بيت الله الحرام من شتى بقاع الأرض.

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