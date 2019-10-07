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"بدر بن سعود" يقترح إنشاء جمعية أصدقاء الحرم بعضوية متقاعدي الرئاسة والقوة الخاصة

للاستفادة من خبراتهم وترتيب عمل تطوعي مشترك مع جمعية زمزم باليوم العالمي للتطوع

وجّه مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، العميد الدكتور الأمير بدر بن سعود بن محمد؛ شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية الدكتور عدنان بن أحمد البار؛ على تزويده بتقرير يتضمن إنجازات الجمعية في المجالات التثقيفية والصحية المقدمة لضيوف بيت الله الجرام في موسم حج ١٤٤٠هـ.

وبحسب التقرير استفاد من إنجازات الجمعية أكثر من ١٤ ألف حاج وتطوع فيها أكثر من ٩٠ متطوعاً ومتطوعة وبإجمالي ٨٧٧ ساعة تطوع وبمصاريف قاربت نصف مليون ريال على الخدمات اللوجيستية والأدوية ومكافآت الفريق الطبي والإداري وإنتاج الأفلام ومقاطع الفيديو.

واقترح العميد بدر؛ على الدكتور البار؛ الاتفاق على تطوير برتوكول تعاون بين الطرفين وترتيب عمل تطوعي مشترك في اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق ٥ ديسمبر المقبل، والتفكير في إنشاء جمعية أصدقاء الحرم بعضوية متقاعدي الرئاسة والقوة الخاصة ومتقاعدي كل الجهات العاملة في المسجد الحرام، حيث تعمل على تنظيم الأعمال والمبادرات التطوعية في المسجد الحرام بالاستفادة من خبراتهم وتجاربهم مع بحث مجالات التعاون المختلفة بين قوة أمن الحرم وجمعية زمزم في موسمَي الحج والعمرة لعام ١٤٤١هـ، إن شاء الله، وبما يحقق الأهداف التوعوية والخدمية للجانبين، ويرفع جودة العمل الأمني والخدمي في المسجد الحرام وساحاته وفق التطلعات الطموحة والرائدة لرؤية ٢٠٣٠ التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- يحفظه الله.

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"بدر بن سعود" يقترح إنشاء جمعية أصدقاء الحرم بعضوية متقاعدي الرئاسة والقوة الخاصة
سبق

وجّه مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، العميد الدكتور الأمير بدر بن سعود بن محمد؛ شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية الدكتور عدنان بن أحمد البار؛ على تزويده بتقرير يتضمن إنجازات الجمعية في المجالات التثقيفية والصحية المقدمة لضيوف بيت الله الجرام في موسم حج ١٤٤٠هـ.

وبحسب التقرير استفاد من إنجازات الجمعية أكثر من ١٤ ألف حاج وتطوع فيها أكثر من ٩٠ متطوعاً ومتطوعة وبإجمالي ٨٧٧ ساعة تطوع وبمصاريف قاربت نصف مليون ريال على الخدمات اللوجيستية والأدوية ومكافآت الفريق الطبي والإداري وإنتاج الأفلام ومقاطع الفيديو.

واقترح العميد بدر؛ على الدكتور البار؛ الاتفاق على تطوير برتوكول تعاون بين الطرفين وترتيب عمل تطوعي مشترك في اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق ٥ ديسمبر المقبل، والتفكير في إنشاء جمعية أصدقاء الحرم بعضوية متقاعدي الرئاسة والقوة الخاصة ومتقاعدي كل الجهات العاملة في المسجد الحرام، حيث تعمل على تنظيم الأعمال والمبادرات التطوعية في المسجد الحرام بالاستفادة من خبراتهم وتجاربهم مع بحث مجالات التعاون المختلفة بين قوة أمن الحرم وجمعية زمزم في موسمَي الحج والعمرة لعام ١٤٤١هـ، إن شاء الله، وبما يحقق الأهداف التوعوية والخدمية للجانبين، ويرفع جودة العمل الأمني والخدمي في المسجد الحرام وساحاته وفق التطلعات الطموحة والرائدة لرؤية ٢٠٣٠ التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- يحفظه الله.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
01:53 PM

"بدر بن سعود" يقترح إنشاء جمعية أصدقاء الحرم بعضوية متقاعدي الرئاسة والقوة الخاصة

للاستفادة من خبراتهم وترتيب عمل تطوعي مشترك مع جمعية زمزم باليوم العالمي للتطوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وجّه مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، العميد الدكتور الأمير بدر بن سعود بن محمد؛ شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية الدكتور عدنان بن أحمد البار؛ على تزويده بتقرير يتضمن إنجازات الجمعية في المجالات التثقيفية والصحية المقدمة لضيوف بيت الله الجرام في موسم حج ١٤٤٠هـ.

وبحسب التقرير استفاد من إنجازات الجمعية أكثر من ١٤ ألف حاج وتطوع فيها أكثر من ٩٠ متطوعاً ومتطوعة وبإجمالي ٨٧٧ ساعة تطوع وبمصاريف قاربت نصف مليون ريال على الخدمات اللوجيستية والأدوية ومكافآت الفريق الطبي والإداري وإنتاج الأفلام ومقاطع الفيديو.

واقترح العميد بدر؛ على الدكتور البار؛ الاتفاق على تطوير برتوكول تعاون بين الطرفين وترتيب عمل تطوعي مشترك في اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق ٥ ديسمبر المقبل، والتفكير في إنشاء جمعية أصدقاء الحرم بعضوية متقاعدي الرئاسة والقوة الخاصة ومتقاعدي كل الجهات العاملة في المسجد الحرام، حيث تعمل على تنظيم الأعمال والمبادرات التطوعية في المسجد الحرام بالاستفادة من خبراتهم وتجاربهم مع بحث مجالات التعاون المختلفة بين قوة أمن الحرم وجمعية زمزم في موسمَي الحج والعمرة لعام ١٤٤١هـ، إن شاء الله، وبما يحقق الأهداف التوعوية والخدمية للجانبين، ويرفع جودة العمل الأمني والخدمي في المسجد الحرام وساحاته وفق التطلعات الطموحة والرائدة لرؤية ٢٠٣٠ التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- يحفظه الله.

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