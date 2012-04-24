النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها

قال: رياح جنوبية مثيرة للغبار قد تنشط في الجوف والحدود الشمالية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ إن الحالة المطرية الرمضانية الثانية مستمرة في يومها الثاني.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "ومن المتوقع اليوم أن تؤثر في أجزاءٍ من: مرتفعات #عسير #الباحة وفي #مكة #المدينة #تبوك #الجوف، وربما غربي كل من #حائل #القصيم.. والرياح الجنوبية المثيرة للغبار قد تنشط في #الجوف #الحدود_الشمالية.. هذا والله أعلم".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ إن الحالة المطرية الرمضانية الثانية مستمرة في يومها الثاني.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "ومن المتوقع اليوم أن تؤثر في أجزاءٍ من: مرتفعات #عسير #الباحة وفي #مكة #المدينة #تبوك #الجوف، وربما غربي كل من #حائل #القصيم.. والرياح الجنوبية المثيرة للغبار قد تنشط في #الجوف #الحدود_الشمالية.. هذا والله أعلم".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية).

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
11:21 AM

"مطرية رمضان الثانية" مستمرة.. "المسند": يوم جديد وهنا مناطقها

قال: رياح جنوبية مثيرة للغبار قد تنشط في الجوف والحدود الشمالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,145

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ إن الحالة المطرية الرمضانية الثانية مستمرة في يومها الثاني.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "ومن المتوقع اليوم أن تؤثر في أجزاءٍ من: مرتفعات #عسير #الباحة وفي #مكة #المدينة #تبوك #الجوف، وربما غربي كل من #حائل #القصيم.. والرياح الجنوبية المثيرة للغبار قد تنشط في #الجوف #الحدود_الشمالية.. هذا والله أعلم".

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,323
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,177
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,630
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,605

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة