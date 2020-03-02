الفتح يعزي في وفاة "الطفل الرضيع"

قدّمت إدارة نادي الفتح، عصر اليوم الاثنين، مُمثلة في الرئيس التنفيذي أحمد العيسى والعضو الذهبي المهندس منصور العفالق وعضوي مجلس الإدارة خالد المخايطة وحسن العفالق يرافقهم عدد من منسوبي النادي ولاعبي الفريق الأول واجب العزاء لأسرة الطفل "غيث الفرحان" الذي وافته المنية خلال مباراة الفريق أمام الوحدة يوم السبت الماضي.

ونقل الرئيس التنفيذي عزاء ومواساة إدارة نادي الفتح ومنسوبيه لأسرة الطفل، داعياً المولى عز وجل أن يكون شفيعاً لهم وأن يربط على قلبي والديه ويرزقهم الصبر والسلوان.

وفي ختام الزيارة، قدمت إدارة النادي عدداً من الهدايا لأشقاء الطفل لمواساتهم وتخفيف ما بهم من مُصاب.