شاهد.. "الشؤون الإسلامية" تباشر تعقيم مسجد قباء بالمدينة المنورة بالأوزون

عمل على مدار الساعة.. وتطبيق تام للبروتوكولات الصحية

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة المدينة المنورة، تعقيم ونظافة وتطهير مسجد قباء بتقنية الأوزون، للقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح، ضمن الجهود المتواصلة للعناية بالمساجد لتوقي وباء كورونا.

وأوضح مدير عام الفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على صحة زوار المسجد من المصلين والمعتمرين، مشيراً إلى أن الفرع بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، سخّر كل الإمكانات للحفاظ على صحة وسلامة المصلين، وكلف فريق يعمل على مدار الساعة لمتابعة تطبيق كافة البروتوكولات الصحية.