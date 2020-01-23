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92 فرصة عقارية..  "إنفاذ" يشرف على 11 مزادًا في 8 محافظات المملكة

مساحات إجمالية تقدر بـ 500 ألف متر مربع.. أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إشرافه على 11 مزادًا علنيًا إلكترونيًا وحضوريًا، تقام على عدد من العقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 23 - 31 من شهر يناير لعام 2022م.

وتعرض المزادات 92 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تقدر بـ 500 ألف متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، ومحطة وقود، وقصر، واستراحات في 8 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بمزاد أبعاد الجنوب في كلٍّ من جازان، ونجران، وخميس مشيط؛ لاستعراض 31 فرصة عقارية متنوعة ومميزة، ثم مزاد النخب العقارية الحضوري والمقام على 7 فرص عقارية بمدينة الرياض، ثم مزاد الاستثمار الحضوري المقام على 3 فرصة عقارية في الرياض أيضًا، ومزاد حفر الباطن والأحساء الإلكتروني المقام على 6 فرصٍ عقارية في حفر الباطن والأحساء، إضافة إلى مزاد رحاب الشرقية الحضوري المقام على 8 فرصٍ عقارية بمدينة الدمام، إضافة إلى مزاد درر القصيم الإلكتروني المقام على 5 فرص عقارية بمدينة بريدة، ومزاد الخير الإلكتروني المقام على 11 فرصة عقارية بمكة المكرمة والطائف، ومزاد درة العاصمة الحضوري المقام على فرص عقارية مميزة ذات الموقع الإستراتيجي في حي المناخ بمدينة الرياض، ومزاد مشارف القصيم الحضوري المقام على 23 فرصة عقارية متنوعة بمنطقة القصيم.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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92 فرصة عقارية..  "إنفاذ" يشرف على 11 مزادًا في 8 محافظات المملكة
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إشرافه على 11 مزادًا علنيًا إلكترونيًا وحضوريًا، تقام على عدد من العقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 23 - 31 من شهر يناير لعام 2022م.

وتعرض المزادات 92 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تقدر بـ 500 ألف متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، ومحطة وقود، وقصر، واستراحات في 8 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بمزاد أبعاد الجنوب في كلٍّ من جازان، ونجران، وخميس مشيط؛ لاستعراض 31 فرصة عقارية متنوعة ومميزة، ثم مزاد النخب العقارية الحضوري والمقام على 7 فرص عقارية بمدينة الرياض، ثم مزاد الاستثمار الحضوري المقام على 3 فرصة عقارية في الرياض أيضًا، ومزاد حفر الباطن والأحساء الإلكتروني المقام على 6 فرصٍ عقارية في حفر الباطن والأحساء، إضافة إلى مزاد رحاب الشرقية الحضوري المقام على 8 فرصٍ عقارية بمدينة الدمام، إضافة إلى مزاد درر القصيم الإلكتروني المقام على 5 فرص عقارية بمدينة بريدة، ومزاد الخير الإلكتروني المقام على 11 فرصة عقارية بمكة المكرمة والطائف، ومزاد درة العاصمة الحضوري المقام على فرص عقارية مميزة ذات الموقع الإستراتيجي في حي المناخ بمدينة الرياض، ومزاد مشارف القصيم الحضوري المقام على 23 فرصة عقارية متنوعة بمنطقة القصيم.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
03:13 PM

92 فرصة عقارية..  "إنفاذ" يشرف على 11 مزادًا في 8 محافظات المملكة

مساحات إجمالية تقدر بـ 500 ألف متر مربع.. أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إشرافه على 11 مزادًا علنيًا إلكترونيًا وحضوريًا، تقام على عدد من العقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 23 - 31 من شهر يناير لعام 2022م.

وتعرض المزادات 92 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تقدر بـ 500 ألف متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، ومحطة وقود، وقصر، واستراحات في 8 مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بمزاد أبعاد الجنوب في كلٍّ من جازان، ونجران، وخميس مشيط؛ لاستعراض 31 فرصة عقارية متنوعة ومميزة، ثم مزاد النخب العقارية الحضوري والمقام على 7 فرص عقارية بمدينة الرياض، ثم مزاد الاستثمار الحضوري المقام على 3 فرصة عقارية في الرياض أيضًا، ومزاد حفر الباطن والأحساء الإلكتروني المقام على 6 فرصٍ عقارية في حفر الباطن والأحساء، إضافة إلى مزاد رحاب الشرقية الحضوري المقام على 8 فرصٍ عقارية بمدينة الدمام، إضافة إلى مزاد درر القصيم الإلكتروني المقام على 5 فرص عقارية بمدينة بريدة، ومزاد الخير الإلكتروني المقام على 11 فرصة عقارية بمكة المكرمة والطائف، ومزاد درة العاصمة الحضوري المقام على فرص عقارية مميزة ذات الموقع الإستراتيجي في حي المناخ بمدينة الرياض، ومزاد مشارف القصيم الحضوري المقام على 23 فرصة عقارية متنوعة بمنطقة القصيم.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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