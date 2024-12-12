الموسى: الخطاب الملكي هذا العام سيكون له تأثير عميق على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية

بمناسبة زيارة خادم الحرمين للشورى لافتتاح السنة الشورية الثانية

حيا الدكتور ناصر بن علي الموسى، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأشاد بالدعم غير المحدود الذي يحظى به مجلس الشورى من لدن مقامه الكريم يحفظه الله.

جاء ذلك بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى لافتتاح السنة الشورية الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وقال الدكتور الموسى إن أعضاء مجلس الشورى والعاملين معهم يتطلعون إلى الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - لمجلس الشورى باعتبارها مناسبة عظيمة يشرفون من خلالها بلقائه والسلام عليه، ويعدون هذه الزيارة فرصة ثمينة للتعبير عن غبطتهم وسرورهم وسعادتهم وحبورهم، ويقدمون من خلالها شكـــرهم وتقـــــــديرهم وعرفانهم وامتنانهم إلى مقامه - يحفظه الله - على دعمه الدائم لمسيرة المجلس بما يمكنه من القيام بدوره في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للوطن والمواطن في مجالي التشريع والرقابة.

وأبان الدكتور الموسى أن أعضـــــاء المجلس يـــرون الخطــاب الملكي الكريم الذي يتناول فيه سنوياً - أيده الله - السياستين الداخلية والخارجية نبراساً للتوجيه، ومنهلاً للاستفادة، وخارطة طريق لعملهم طوال سنتهم الشورية القادمة.

وأردف الدكتور الموسى يقول إنني على يقين تام بأن الخطاب الملكي في هذا العام سيكون له تأثير عميق على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية؛ ذلك أن خادم الحرمــــــين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يُعد قائداً استثنائياً آتاه الله الحكمة، والعمق في التفكير، وبُعد النظر، وسرعة البديهة، والقدرة على العزم والحزم والحسم في المواقف المهمة، كما أنه - أيده الله - يحمل رصيداً هائلاً من الخبرات السياسية والإدارية والاقتصادية، ويمتلك سجلاً حافلاً من النشاطات العلمية والاجتماعية والإنسانية، وهو متخرج في مدرسة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه -، وقد كان - يحفظه الله - ركناً أساساً من أركان الحكم منذ عهد المؤسس حتى تولى مقاليد الحكم في المملكة، وكان دائماً الساعد الأيمن لإخوته الملوك الذين تعاقبوا على الحكم في المملكة، وذلك من خلال الرأي السديد، والفعل الأكيد، والفكر الأمين، والعلم الرصين، والمشورة الصادقة، والمؤازرة الواثقة، وهو رمز الوفاء، والتعاون والإخاء، وصاحب المهمات العظيمة، والمبادرات الكريمة، والإنجازات الكبيرة، والأعمال الكثيرة، والنشاطات الخلاقة، والمشروعات العملاقة.

وأضاف الدكتور الموسى أن المملكة العربية السعودية تضطلع بدور قيادي ريادي متميز متنامٍ في المجالات الدينية والسياسية والأمنية والاقتصادية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مما جعلها محطاً لأنظار العالم ومزاراً لقادته.

وأكد الدكتور الموسى على أنه في الأوقات الصعبة وعند الشدائد والأزمات كالتي تحدق الآن بالعالم كله عامة ومنطقتنا على وجه الخصوص تتطلع الدنيا بقضها وقضيضها إلى الرجال العظام الذين يمتلكون الصفات القيادية والمزايا العبقرية التي تمكنهم من مواجهة التحديات والتغلب على المعضلات، ويجمع العالم كله على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - يأتي في طليعة زعماء العالم القلائل الذين يتحلون بتلك المزايا والصفات.

واختتم الدكتور الموسى حديثه بالتأكيد على أن مجلس الشورى يعمل - بكل جد وإخلاص - من أجل تفعيل توجيهات القيادة الحكيمة، وتحقيق طموحات الوطن الغالي، ويسعى - من خلال دوره الرقابي والتشريعي - إلى الإسهام في ترجمة أهداف رؤية المملكة (2030) إلى واقع ملموس، وتنفيذ المبادرات الخلاقة والمشروعات العملاقة التي اشتمل عليها برنامج التحول الوطني (2020).

ودعا الدكتور الموسى الله - سبحانه وتعالى - أن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ عليها أمنها واستقرارها، وأن يحفظ لها قيادتها الحكيمة الواعية الرشيدة كي تواصل مسيرة الخير والعطاء والنماء، كما ندعوه - جلت قدرته - أن يحفظ جنودنا البواسل المرابطين على حدود المملكة عامة، والحد الجنوبي على وجه الخصوص، وأن يشفي جرحاهم، ويرحم موتاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.