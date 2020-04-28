كورونا والعالم.. أكثر من 210 آلاف وفاة والإصابات تجاوزت 3 ملايين إصابة

عدد الضحايا تراجع في بعض الدول التي تضررت منه بشدة.. 85% في أوروبا وأمريكا

قفز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى ثلاثة ملايين و65 ألف إصابة، فيما توفي أكثر من 210 آلاف شخص أغلبهم في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن عدد الضحايا تراجع في بعض الدول التي تضررت منه بشدة.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة أكثر من 210 آلاف شخص في العالم بينهم أكثر من 85% في أوروبا والولايات المتحدة منذ ظهوره في ديسمبر

وأحصيت 210 آلاف و930 وفاة في العالم (3027853 إصابة) بينها 126 ألفاً و793 في أوروبا (1404171 إصابة)، القارة الأكثر تضرراً بالوباء.

ووفق الألمانية سجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة إجمالية في عدد الوفيات بلغت (56 ألفاً و253) منذ بدء انتشار الوباء، متقدمة على إيطاليا (26 ألفاً و977) وإسبانيا (23 ألفاً و822) وفرنسا (23 ألفاً و293) وبريطانيا (21 ألفاً و92). أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفاً و836 إصابة و4633 وفاة.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو ثلاثة ملايين و65 ألفاً عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 923 ألف حالة.

فيما سجلت ألمانيا أكثر من 156200 حالة إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، مقارنة بحوالي 155500 إصابة حتى صباح أمس الاثنين.

وسجلت بعض البلدان المتضررة بشدة في أوروبا، ومنها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، تراجعاً في أعداد الحالات اليومية خلال الأسابيع الماضية، لكنها سجلت ما بين 2000 و5000 إصابة جديدة يومياً خلال الأيام السبعة الماضية.

ففي إسبانيا سجلت الثلاثاء 301 وفاة بفيروس كورونا، في حصيلة أدنى من تلك التي تم تسجيلها الاثنين ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 23 ألفاً و822، بحسب ما أفادت وزارة الصحة. وبلغت حصيلة وفيات الاثنين 331. وخضعت إسبانيا لإجراءات عزل مشددة منذ 14 آذار/مارس تم تمديدها حتى التاسع من أيار/مايو. ومن المقرر أن تعلن حكومة بيدرو سانشيز الثلاثاء خطتها لتخفيف الإجراءات والتي يتوقع أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من منتصف أيار/مايو. وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد 210 آلاف و773 فيما بلغ عدد من تماثل إلى الشفاء 102548. تعلن السلطات منذ بضعة أيام أن عدد الإصابات اليومية الإضافية أدنى من عدد الشفاءات ما يظهر تطوراً إيجابياً للوباء.

روسيا

وأعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء تسجيل 72 وفاة و6411 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس في البلاد.

ووفقاً لما نقله موقع "روسيا اليوم" عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا القول، في بيان، إن إجمالي الوفيات بلغ 867 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 93558، لتحل روسيا في المرتبة الثامنة عالمياً من حيث هذا المؤشر متجاوزة إيران. وأضاف البيان أن عدد المتعافين في عموم البلاد بلغ 8456 بزيادة 1110 أشخاص خلال اليوم الأخير.

إيران

وفي إيران أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 71 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 5877 حالة.

وأضاف أن إجمالي الإصابات في إيران، وهي إحدى أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً بالفيروس قد وصل إلى 92584.

المغرب

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة المغربية مساء الاثنين رصد 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب خلال 24 ساعة، ليصل عدد المصابين إلى 4120 حالة.

وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة إن عدد المتعافين خلال الفترة نفسها بلغ 102، لترتفع حالات الشفاء إلى 659 حالة، في حين توفي شخص واحد مما يرفع إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي في المغرب في 2 مارس آذار الماضي إلى 162 حالة وفاة.

البحرين

أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم الثلاثاء تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1556 حالة إصابة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الاصابات الجديدة تشمل 72 حالة لعمالة وافدة و15 حالة لمخالطين. وأشارت إلى شفاء 28 مصاباً، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1246، لافتة إلى تسجيل ثماني حالات وفاة.