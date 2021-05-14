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السودان.. 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 1818 حالة

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، و9 حالات وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1818 حالة، متضمنة 90 حالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح: إن الوضع في بلاده يتطلب اتخاذ إجراءات وسياسات جديدة؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، بعد أن دخل مرحلة الانتشار المجتمعي.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان.. 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، و9 حالات وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1818 حالة، متضمنة 90 حالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح: إن الوضع في بلاده يتطلب اتخاذ إجراءات وسياسات جديدة؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، بعد أن دخل مرحلة الانتشار المجتمعي.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
11:36 AM

السودان.. 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 1818 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، و9 حالات وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 1818 حالة، متضمنة 90 حالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح: إن الوضع في بلاده يتطلب اتخاذ إجراءات وسياسات جديدة؛ للحد من تفشي فيروس كورونا، بعد أن دخل مرحلة الانتشار المجتمعي.

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