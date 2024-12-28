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"سالك" تستحوذ على 35% من شركة منيرفا فودز الأسترالية

تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من مليون رأس من الماشية سنويًّا

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة بالكامل، عن إتمام صفقة الاستحواذ على مصنعين لسلخ ومعالجة اللحوم الحمراء في أستراليا بالشراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية؛ حيث دمجت "سالك" ومنيرفا فودز المصنعين بإنشاء شركة تحت مسمى "منيرفا فودز الأسترالية".

وتمتلك "سالك" 35% من الشركة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من مليون رأس من الماشية سنويًّا، وتستهدف إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء من الأغنام للأسواق العالمية، خاصةً منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "سالك" المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح، أن المشروع يأتي في إطار إسهام "سالك" لتحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بخلق سلسلة من الاستثمارات الزراعية المستدامة في مناطق جغرافية متعددة حول العالم، لاسيما أن المملكة تستورد أكثر من 70% من احتياجها من اللحوم الحمراء، بواقع 550 ألف طن سنويًّا، لافتًا إلى أن إقامة المشروع في أستراليا يأتي ضمن خطة توسع استثماراتها هناك بعد الاستحواذ الكامل على شركة مريديان فارمز الأسترالية عام 2019م التي تعمل في مجالَي زراعة الحبوب وتربية المواشي.

يذكر أن شركة "سالك" تمتلك 31% من رأس مال شركة "منيرفا فودز" البرازيلية التي تدير أكثر من 25 مصنعًا للسلخ في أمريكا الجنوبية، وتصدر اللحوم الحمراء لأكثر من 100 دولة حول العالم؛ منها السوق السعودي، وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم البرازيلية منذ عام 2007م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سالك" تستحوذ على 35% من شركة منيرفا فودز الأسترالية
سبق

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة بالكامل، عن إتمام صفقة الاستحواذ على مصنعين لسلخ ومعالجة اللحوم الحمراء في أستراليا بالشراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية؛ حيث دمجت "سالك" ومنيرفا فودز المصنعين بإنشاء شركة تحت مسمى "منيرفا فودز الأسترالية".

وتمتلك "سالك" 35% من الشركة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من مليون رأس من الماشية سنويًّا، وتستهدف إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء من الأغنام للأسواق العالمية، خاصةً منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "سالك" المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح، أن المشروع يأتي في إطار إسهام "سالك" لتحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بخلق سلسلة من الاستثمارات الزراعية المستدامة في مناطق جغرافية متعددة حول العالم، لاسيما أن المملكة تستورد أكثر من 70% من احتياجها من اللحوم الحمراء، بواقع 550 ألف طن سنويًّا، لافتًا إلى أن إقامة المشروع في أستراليا يأتي ضمن خطة توسع استثماراتها هناك بعد الاستحواذ الكامل على شركة مريديان فارمز الأسترالية عام 2019م التي تعمل في مجالَي زراعة الحبوب وتربية المواشي.

يذكر أن شركة "سالك" تمتلك 31% من رأس مال شركة "منيرفا فودز" البرازيلية التي تدير أكثر من 25 مصنعًا للسلخ في أمريكا الجنوبية، وتصدر اللحوم الحمراء لأكثر من 100 دولة حول العالم؛ منها السوق السعودي، وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم البرازيلية منذ عام 2007م.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
04:26 PM

"سالك" تستحوذ على 35% من شركة منيرفا فودز الأسترالية

تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من مليون رأس من الماشية سنويًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة بالكامل، عن إتمام صفقة الاستحواذ على مصنعين لسلخ ومعالجة اللحوم الحمراء في أستراليا بالشراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية؛ حيث دمجت "سالك" ومنيرفا فودز المصنعين بإنشاء شركة تحت مسمى "منيرفا فودز الأسترالية".

وتمتلك "سالك" 35% من الشركة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من مليون رأس من الماشية سنويًّا، وتستهدف إنتاج وتسويق اللحوم الحمراء من الأغنام للأسواق العالمية، خاصةً منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "سالك" المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح، أن المشروع يأتي في إطار إسهام "سالك" لتحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بخلق سلسلة من الاستثمارات الزراعية المستدامة في مناطق جغرافية متعددة حول العالم، لاسيما أن المملكة تستورد أكثر من 70% من احتياجها من اللحوم الحمراء، بواقع 550 ألف طن سنويًّا، لافتًا إلى أن إقامة المشروع في أستراليا يأتي ضمن خطة توسع استثماراتها هناك بعد الاستحواذ الكامل على شركة مريديان فارمز الأسترالية عام 2019م التي تعمل في مجالَي زراعة الحبوب وتربية المواشي.

يذكر أن شركة "سالك" تمتلك 31% من رأس مال شركة "منيرفا فودز" البرازيلية التي تدير أكثر من 25 مصنعًا للسلخ في أمريكا الجنوبية، وتصدر اللحوم الحمراء لأكثر من 100 دولة حول العالم؛ منها السوق السعودي، وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم البرازيلية منذ عام 2007م.

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