"السلمي": تشغيل المحطة النووية الإماراتية أبلغ رد على التهديدات التركية

أكد تضامن البرلمان العربي مع أبوظبي ضد كافة ما يمس سيادتها وأمنها

أشاد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، واعتبره إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها، ويجسد الحلم العربي المنشود لتكون هذه الأمة صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية.

وهنّأ رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم، دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيساً وحكومة وبرلماناً وشعباً بإعلان نجاح تشغيل أول مفاعل لتوليد الطاقة النووية سلمياً، مباركا هذا الإنجاز النوعي لدخول الدول العربية مسار الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقال رئيس البرلمان العربي: إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية، هو أبلغ ردّ على التهديدات العدوانية التي أطلقها وزير الدفاع التركي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع دولة الإمارات العربية المتحدة ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها.