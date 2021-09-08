الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة "QS" لجامعة القصيم

تميّزت في عدة محاور أكاديمية تعنى بالجودة البرامجية والمؤسسية

حققت جامعة القصيم الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة QS الدولية للتصنيف بحصولها على فئة الـ5 نجوم، وذلك نظير تميزها في عدد من المحاور الأكاديمية التي تعنى بالجودة البرامجية والمؤسسية، بعد أن خضعت الجامعة لعمليات تقييم مستمرة وفقاً لهذه المعايير المحددة لفترات متكررة من قبل هيئة "كيو اس"، من خلال محكمين مستقلين، وإصدار تقارير دورية عن عمليات التقييم حتى الوصول للتقييم النهائي للمؤسسة التعليمية ومن ثم صدور النتائج النهائية.

وأوضح وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد الحربي، أن الجامعة حصلت بكل اقتدار على الفئة الأعلى (٥ نجوم) في هذا التصنيف عطفاً على أدائها المؤسسي في الالتزام بتحقيق هذه المعايير الشاملة للنواحي الاكاديمية، مشيراً إلى أن هذا يعد اعترافا دولياً بمستوى الانضباط في الأداء المؤسسي والأكاديمي للجامعة بمنحها هذه الفئة المرتفعة بالتقييم، ومؤكداً على أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لما حققته الجامعة في أوقات سابقة بحصولها على الاعتماد المؤسسي والعديد من الاعتمادات البرامجية، والتي انعكست آثارها على هذا الاعتماد المؤسسي الدولي وهذا التصنيف النوعي.

فيما بين مساعد وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الجودة الدكتور عبدالله الجهني، أن حصول الجامعة على هذا التميز والتقييم جاء بسبب تميزها في أدائها التعليمي بشكل عام، وتميزها بشكل خاص في التعلم الإلكتروني والخدمات الإلكترونية المختلفة المقدمة لمنسوبيها من كل الفئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.