النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة "QS" لجامعة القصيم

تميّزت في عدة محاور أكاديمية تعنى بالجودة البرامجية والمؤسسية

حققت جامعة القصيم الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة QS الدولية للتصنيف بحصولها على فئة الـ5 نجوم، وذلك نظير تميزها في عدد من المحاور الأكاديمية التي تعنى بالجودة البرامجية والمؤسسية، بعد أن خضعت الجامعة لعمليات تقييم مستمرة وفقاً لهذه المعايير المحددة لفترات متكررة من قبل هيئة "كيو اس"، من خلال محكمين مستقلين، وإصدار تقارير دورية عن عمليات التقييم حتى الوصول للتقييم النهائي للمؤسسة التعليمية ومن ثم صدور النتائج النهائية.

وأوضح وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد الحربي، أن الجامعة حصلت بكل اقتدار على الفئة الأعلى (٥ نجوم) في هذا التصنيف عطفاً على أدائها المؤسسي في الالتزام بتحقيق هذه المعايير الشاملة للنواحي الاكاديمية، مشيراً إلى أن هذا يعد اعترافا دولياً بمستوى الانضباط في الأداء المؤسسي والأكاديمي للجامعة بمنحها هذه الفئة المرتفعة بالتقييم، ومؤكداً على أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لما حققته الجامعة في أوقات سابقة بحصولها على الاعتماد المؤسسي والعديد من الاعتمادات البرامجية، والتي انعكست آثارها على هذا الاعتماد المؤسسي الدولي وهذا التصنيف النوعي.

فيما بين مساعد وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الجودة الدكتور عبدالله الجهني، أن حصول الجامعة على هذا التميز والتقييم جاء بسبب تميزها في أدائها التعليمي بشكل عام، وتميزها بشكل خاص في التعلم الإلكتروني والخدمات الإلكترونية المختلفة المقدمة لمنسوبيها من كل الفئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة "QS" لجامعة القصيم
سبق

حققت جامعة القصيم الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة QS الدولية للتصنيف بحصولها على فئة الـ5 نجوم، وذلك نظير تميزها في عدد من المحاور الأكاديمية التي تعنى بالجودة البرامجية والمؤسسية، بعد أن خضعت الجامعة لعمليات تقييم مستمرة وفقاً لهذه المعايير المحددة لفترات متكررة من قبل هيئة "كيو اس"، من خلال محكمين مستقلين، وإصدار تقارير دورية عن عمليات التقييم حتى الوصول للتقييم النهائي للمؤسسة التعليمية ومن ثم صدور النتائج النهائية.

وأوضح وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد الحربي، أن الجامعة حصلت بكل اقتدار على الفئة الأعلى (٥ نجوم) في هذا التصنيف عطفاً على أدائها المؤسسي في الالتزام بتحقيق هذه المعايير الشاملة للنواحي الاكاديمية، مشيراً إلى أن هذا يعد اعترافا دولياً بمستوى الانضباط في الأداء المؤسسي والأكاديمي للجامعة بمنحها هذه الفئة المرتفعة بالتقييم، ومؤكداً على أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لما حققته الجامعة في أوقات سابقة بحصولها على الاعتماد المؤسسي والعديد من الاعتمادات البرامجية، والتي انعكست آثارها على هذا الاعتماد المؤسسي الدولي وهذا التصنيف النوعي.

فيما بين مساعد وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الجودة الدكتور عبدالله الجهني، أن حصول الجامعة على هذا التميز والتقييم جاء بسبب تميزها في أدائها التعليمي بشكل عام، وتميزها بشكل خاص في التعلم الإلكتروني والخدمات الإلكترونية المختلفة المقدمة لمنسوبيها من كل الفئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
04:48 PM

الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة "QS" لجامعة القصيم

تميّزت في عدة محاور أكاديمية تعنى بالجودة البرامجية والمؤسسية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
0
241

حققت جامعة القصيم الفئة الأعلى في تقييم النجوم من منظمة QS الدولية للتصنيف بحصولها على فئة الـ5 نجوم، وذلك نظير تميزها في عدد من المحاور الأكاديمية التي تعنى بالجودة البرامجية والمؤسسية، بعد أن خضعت الجامعة لعمليات تقييم مستمرة وفقاً لهذه المعايير المحددة لفترات متكررة من قبل هيئة "كيو اس"، من خلال محكمين مستقلين، وإصدار تقارير دورية عن عمليات التقييم حتى الوصول للتقييم النهائي للمؤسسة التعليمية ومن ثم صدور النتائج النهائية.

وأوضح وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور خالد الحربي، أن الجامعة حصلت بكل اقتدار على الفئة الأعلى (٥ نجوم) في هذا التصنيف عطفاً على أدائها المؤسسي في الالتزام بتحقيق هذه المعايير الشاملة للنواحي الاكاديمية، مشيراً إلى أن هذا يعد اعترافا دولياً بمستوى الانضباط في الأداء المؤسسي والأكاديمي للجامعة بمنحها هذه الفئة المرتفعة بالتقييم، ومؤكداً على أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لما حققته الجامعة في أوقات سابقة بحصولها على الاعتماد المؤسسي والعديد من الاعتمادات البرامجية، والتي انعكست آثارها على هذا الاعتماد المؤسسي الدولي وهذا التصنيف النوعي.

فيما بين مساعد وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الجودة الدكتور عبدالله الجهني، أن حصول الجامعة على هذا التميز والتقييم جاء بسبب تميزها في أدائها التعليمي بشكل عام، وتميزها بشكل خاص في التعلم الإلكتروني والخدمات الإلكترونية المختلفة المقدمة لمنسوبيها من كل الفئات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,481
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,581
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,804
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,878

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة