أعادت الجهات المختصة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه احترازياً لعدة ساعات؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة. وأوضح حساب منطقة مكة المكرمة على "تويتر" أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد أن نبهت الجهات المعنيّة إلى إغلاقه. وشهد مركز الهدا هطول أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة شكلت أجواء جميلة وسط تدنٍ لدرجات الحرارة استمتع بها الكثير من الأهالي والزوار.

إعادة فتح "طريق الهدا" بعد إغلاقه إثر الأمطار سعود الدعجاني سبق 2021-11-12 أعادت الجهات المختصة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه احترازياً لعدة ساعات؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.



وأوضح حساب منطقة مكة المكرمة على "تويتر" أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد أن نبهت الجهات المعنيّة إلى إغلاقه.



وشهد مركز الهدا هطول أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة شكلت أجواء جميلة وسط تدنٍ لدرجات الحرارة استمتع بها الكثير من الأهالي والزوار.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443 12:45 AM

إعادة فتح "طريق الهدا" بعد إغلاقه إثر الأمطار





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أعادت الجهات المختصة فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه احترازياً لعدة ساعات؛ إثر هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة.



وأوضح حساب منطقة مكة المكرمة على "تويتر" أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعد أن نبهت الجهات المعنيّة إلى إغلاقه.



وشهد مركز الهدا هطول أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة شكلت أجواء جميلة وسط تدنٍ لدرجات الحرارة استمتع بها الكثير من الأهالي والزوار.