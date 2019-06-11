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حكاية الخوف .. لص يسرق بنكَيْن في "إسرائيل" باستخدام حبة أفوكادو!

رغم حرصه على ارتداء قبعة ونظارة لإخفاء معالم وجهه لكن الشرطة أمسكته

في حادثة غريبة عن الخوف والسرقة، اقتحم لص بنكيْن في مدينة بئر سبع في "إسرائيل"، الأسبوع الماضي، وسرق منهما 8300 دولار، مستخدماً حبة أفوكادو قال إنها قنبلة!

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ففي أحد البنوك بمدينة بئر السبع، كتب اللص، 47 عاماً، رسالة لموظفة البنك، قائلًا لها "إن عليها أن تضع النقود على الطاولة، وإلا فإنه سيقوم برمي قنبلة".

وعندما نظرت موظفة البنك إلى ما في يده، شاهدت شيئاً أسود يشبه القنبلة اليدوية، فخافت ومنحت الرجل 4450 دولاراً، وغادر البنك.

وبعد 5 أيام أخرى، نفّذ اللص جريمة أخرى بالطريقة نفسها، حين سطا على فرع آخر للبنك نفسه؛ ليصل مجموع ما حصل من البنكيْن على أكثر من 8000 دولار.

ورغم أن اللص حرص على ارتداء قبعة ونظارة وتمكّن من إخفاء معالم وجهه، إلا أن الشرطة الإسرائيلية التقطت صورة الجوّال الذي كان يحمله، وقامت بتتبع الاتصالات الهاتفية في المنطقة المحيطة بعملية السرقة، وهو ما أدّى إلى اكتشاف الشخص واعتقاله، وتوجيه تهمة السرقة إليه.

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حكاية الخوف .. لص يسرق بنكَيْن في "إسرائيل" باستخدام حبة أفوكادو!
سبق

في حادثة غريبة عن الخوف والسرقة، اقتحم لص بنكيْن في مدينة بئر سبع في "إسرائيل"، الأسبوع الماضي، وسرق منهما 8300 دولار، مستخدماً حبة أفوكادو قال إنها قنبلة!

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ففي أحد البنوك بمدينة بئر السبع، كتب اللص، 47 عاماً، رسالة لموظفة البنك، قائلًا لها "إن عليها أن تضع النقود على الطاولة، وإلا فإنه سيقوم برمي قنبلة".

وعندما نظرت موظفة البنك إلى ما في يده، شاهدت شيئاً أسود يشبه القنبلة اليدوية، فخافت ومنحت الرجل 4450 دولاراً، وغادر البنك.

وبعد 5 أيام أخرى، نفّذ اللص جريمة أخرى بالطريقة نفسها، حين سطا على فرع آخر للبنك نفسه؛ ليصل مجموع ما حصل من البنكيْن على أكثر من 8000 دولار.

ورغم أن اللص حرص على ارتداء قبعة ونظارة وتمكّن من إخفاء معالم وجهه، إلا أن الشرطة الإسرائيلية التقطت صورة الجوّال الذي كان يحمله، وقامت بتتبع الاتصالات الهاتفية في المنطقة المحيطة بعملية السرقة، وهو ما أدّى إلى اكتشاف الشخص واعتقاله، وتوجيه تهمة السرقة إليه.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
11:11 AM

حكاية الخوف .. لص يسرق بنكَيْن في "إسرائيل" باستخدام حبة أفوكادو!

رغم حرصه على ارتداء قبعة ونظارة لإخفاء معالم وجهه لكن الشرطة أمسكته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,117

في حادثة غريبة عن الخوف والسرقة، اقتحم لص بنكيْن في مدينة بئر سبع في "إسرائيل"، الأسبوع الماضي، وسرق منهما 8300 دولار، مستخدماً حبة أفوكادو قال إنها قنبلة!

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ففي أحد البنوك بمدينة بئر السبع، كتب اللص، 47 عاماً، رسالة لموظفة البنك، قائلًا لها "إن عليها أن تضع النقود على الطاولة، وإلا فإنه سيقوم برمي قنبلة".

وعندما نظرت موظفة البنك إلى ما في يده، شاهدت شيئاً أسود يشبه القنبلة اليدوية، فخافت ومنحت الرجل 4450 دولاراً، وغادر البنك.

وبعد 5 أيام أخرى، نفّذ اللص جريمة أخرى بالطريقة نفسها، حين سطا على فرع آخر للبنك نفسه؛ ليصل مجموع ما حصل من البنكيْن على أكثر من 8000 دولار.

ورغم أن اللص حرص على ارتداء قبعة ونظارة وتمكّن من إخفاء معالم وجهه، إلا أن الشرطة الإسرائيلية التقطت صورة الجوّال الذي كان يحمله، وقامت بتتبع الاتصالات الهاتفية في المنطقة المحيطة بعملية السرقة، وهو ما أدّى إلى اكتشاف الشخص واعتقاله، وتوجيه تهمة السرقة إليه.

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