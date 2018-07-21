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بلدية الحازمي تكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري في بيشة

"القرني": إزالة الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام

كثفت بلدية مركز الحازمي بمحافظة بيشة، جهودها لتنفيذ مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً.

يأتي ذلك ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي يعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مدن المملكة، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة فيها.

وقال رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، إنه جرى رصد عدة مواقع تستوجب المعالجة، وإزالة الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء في عدد من القرى التابعة للمركز والنظافة بشكل عام، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق.

وأوضح أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية تتابع العمل الحثيث، للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع.

ولفت إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري، بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بمركز الحازمي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بلدية الحازمي تكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري في بيشة
سبق

كثفت بلدية مركز الحازمي بمحافظة بيشة، جهودها لتنفيذ مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً.

يأتي ذلك ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي يعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مدن المملكة، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة فيها.

وقال رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، إنه جرى رصد عدة مواقع تستوجب المعالجة، وإزالة الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء في عدد من القرى التابعة للمركز والنظافة بشكل عام، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق.

وأوضح أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية تتابع العمل الحثيث، للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع.

ولفت إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري، بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بمركز الحازمي.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
08:07 PM

بلدية الحازمي تكثف جهودها لمعالجة التشوه البصري في بيشة

"القرني": إزالة الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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كثفت بلدية مركز الحازمي بمحافظة بيشة، جهودها لتنفيذ مبادرة وحملة "معالجة مظاهر التشوّه البصري"، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً.

يأتي ذلك ضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي يعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مدن المملكة، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة فيها.

وقال رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، إنه جرى رصد عدة مواقع تستوجب المعالجة، وإزالة الكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، وإزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء في عدد من القرى التابعة للمركز والنظافة بشكل عام، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق.

وأوضح أن الفرق الميدانية التابعة للبلدية تتابع العمل الحثيث، للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع.

ولفت إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري، بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بمركز الحازمي.

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