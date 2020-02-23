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"محافظ الطائف" يدشن معرض السلامة المرورية "قيادتك مهارة وذوق رفيع"

"الشيباني" أكد أن التوعية المرورية مسؤولية الجميع لتلافي الحوادث

دشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بعد عصر اليوم، فعاليات معرض السلامة المرورية التوعوية الذي أقامته إدارة مرور المحافظة تحت شعار "قيادتك مهارة.. وذوق رفيع" بحضور مديري الإدارات الحكومية وعددٍ من المسؤولين.

وقص محافظ الطائف شريط الافتتاح، وتجول داخل المعرض الذي يضم مشاركة نحو 15 إدارة حكومية وشركات ومن أبرزها "مدرسة سيسد لتعليم القيادة، وإدارة المرور، وإدارة الشرطة، والهلال الأحمر، وكلية السياحة، ومستشفى الصحة النفسية، وشركة نجم، والكلية التقنية، مركز الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم)، وتعليم الطائف "بنين وبنات"، وجمعية ساعد للبحث والإنقاذ التطوعي، بهدف تكثيف التوعية للمجتمع.

وبعد ذلك، شاهد الحضور فيلمًا مرئيًا عن خطورة استخدام الجوال أثناء القيادة وما ينتج عنه من حوادث جسيمة تلحق الضرر بالمركبات وقائديها، كما شاهدوا في الساحة الخارجية عرضًا مباشرًا لإحدى المركبات المستخدمة لتعليم القيادة وهي تتعرض لحالة انقلاب مفاجئ يحاكي الواقع، ويؤكد للجميع أهمية ربط حزام وكيفية وقايته في تثبيت قائد المركبة والركاب بالمقاعد، ومن ثم بدأ المشاركون في توزيع المطويات التي تحمل الرسائل التوعوية للزوار.

من جهة أخرى، أكد مدير مرور محافظة الطائف العقيد علي بن فيحان الشيباني، أهمية التعاون في مجال التوعية المرورية، مشيرًا إلى أن ذلك مسؤولية الجميع لتلافي الحوادث التي يروح ضحيتها الكثير من الأبرياء، مقدمًا الدعوة للجميع لزيارة المعرض المخصص لتلك الحملة.

من جانب آخر، أشاد محافظ الطائف بالمعرض وما يحتويه من أفكار مميزة، مقدمًا شكره وتقديره لمدير مرور المحافظة والمشاركين في المعرض من الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدًا أهمية الالتزام والتقيد بتعليمات المرور وأنظمته للحد من الحوادث المرورية؛ لما لها من تأثير على الفرد والمجتمع.

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"محافظ الطائف" يدشن معرض السلامة المرورية "قيادتك مهارة وذوق رفيع"
سبق

دشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بعد عصر اليوم، فعاليات معرض السلامة المرورية التوعوية الذي أقامته إدارة مرور المحافظة تحت شعار "قيادتك مهارة.. وذوق رفيع" بحضور مديري الإدارات الحكومية وعددٍ من المسؤولين.

وقص محافظ الطائف شريط الافتتاح، وتجول داخل المعرض الذي يضم مشاركة نحو 15 إدارة حكومية وشركات ومن أبرزها "مدرسة سيسد لتعليم القيادة، وإدارة المرور، وإدارة الشرطة، والهلال الأحمر، وكلية السياحة، ومستشفى الصحة النفسية، وشركة نجم، والكلية التقنية، مركز الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم)، وتعليم الطائف "بنين وبنات"، وجمعية ساعد للبحث والإنقاذ التطوعي، بهدف تكثيف التوعية للمجتمع.

وبعد ذلك، شاهد الحضور فيلمًا مرئيًا عن خطورة استخدام الجوال أثناء القيادة وما ينتج عنه من حوادث جسيمة تلحق الضرر بالمركبات وقائديها، كما شاهدوا في الساحة الخارجية عرضًا مباشرًا لإحدى المركبات المستخدمة لتعليم القيادة وهي تتعرض لحالة انقلاب مفاجئ يحاكي الواقع، ويؤكد للجميع أهمية ربط حزام وكيفية وقايته في تثبيت قائد المركبة والركاب بالمقاعد، ومن ثم بدأ المشاركون في توزيع المطويات التي تحمل الرسائل التوعوية للزوار.

من جهة أخرى، أكد مدير مرور محافظة الطائف العقيد علي بن فيحان الشيباني، أهمية التعاون في مجال التوعية المرورية، مشيرًا إلى أن ذلك مسؤولية الجميع لتلافي الحوادث التي يروح ضحيتها الكثير من الأبرياء، مقدمًا الدعوة للجميع لزيارة المعرض المخصص لتلك الحملة.

من جانب آخر، أشاد محافظ الطائف بالمعرض وما يحتويه من أفكار مميزة، مقدمًا شكره وتقديره لمدير مرور المحافظة والمشاركين في المعرض من الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدًا أهمية الالتزام والتقيد بتعليمات المرور وأنظمته للحد من الحوادث المرورية؛ لما لها من تأثير على الفرد والمجتمع.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
10:35 PM

"محافظ الطائف" يدشن معرض السلامة المرورية "قيادتك مهارة وذوق رفيع"

"الشيباني" أكد أن التوعية المرورية مسؤولية الجميع لتلافي الحوادث

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متعب البقمي - الطائف
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دشن محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، بعد عصر اليوم، فعاليات معرض السلامة المرورية التوعوية الذي أقامته إدارة مرور المحافظة تحت شعار "قيادتك مهارة.. وذوق رفيع" بحضور مديري الإدارات الحكومية وعددٍ من المسؤولين.

وقص محافظ الطائف شريط الافتتاح، وتجول داخل المعرض الذي يضم مشاركة نحو 15 إدارة حكومية وشركات ومن أبرزها "مدرسة سيسد لتعليم القيادة، وإدارة المرور، وإدارة الشرطة، والهلال الأحمر، وكلية السياحة، ومستشفى الصحة النفسية، وشركة نجم، والكلية التقنية، مركز الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة (تحكم)، وتعليم الطائف "بنين وبنات"، وجمعية ساعد للبحث والإنقاذ التطوعي، بهدف تكثيف التوعية للمجتمع.

وبعد ذلك، شاهد الحضور فيلمًا مرئيًا عن خطورة استخدام الجوال أثناء القيادة وما ينتج عنه من حوادث جسيمة تلحق الضرر بالمركبات وقائديها، كما شاهدوا في الساحة الخارجية عرضًا مباشرًا لإحدى المركبات المستخدمة لتعليم القيادة وهي تتعرض لحالة انقلاب مفاجئ يحاكي الواقع، ويؤكد للجميع أهمية ربط حزام وكيفية وقايته في تثبيت قائد المركبة والركاب بالمقاعد، ومن ثم بدأ المشاركون في توزيع المطويات التي تحمل الرسائل التوعوية للزوار.

من جهة أخرى، أكد مدير مرور محافظة الطائف العقيد علي بن فيحان الشيباني، أهمية التعاون في مجال التوعية المرورية، مشيرًا إلى أن ذلك مسؤولية الجميع لتلافي الحوادث التي يروح ضحيتها الكثير من الأبرياء، مقدمًا الدعوة للجميع لزيارة المعرض المخصص لتلك الحملة.

من جانب آخر، أشاد محافظ الطائف بالمعرض وما يحتويه من أفكار مميزة، مقدمًا شكره وتقديره لمدير مرور المحافظة والمشاركين في المعرض من الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدًا أهمية الالتزام والتقيد بتعليمات المرور وأنظمته للحد من الحوادث المرورية؛ لما لها من تأثير على الفرد والمجتمع.

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