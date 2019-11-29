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"تركي بن طلال" يلتقي وفد "إخاء عسير" ويشيد بالخدمات المقدمة للأيتام

حث على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية ودعم المؤسسة

استقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" صالح بن خليف الدهمشي، والوفد المرافق له بـ"إخاء عسير"؛ حيث رحّب سموه بفريق "إخاء"، واطلع على أبرز الخدمات والبرامج التي تُقدّمها المؤسسة للمستفيدين.

وأشاد أمير عسير، بجهود "إخاء" في خدمة ورعاية فئة عزيزة على قلوبنا، وحث أفراد المجتمع والجهات على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، ودعم "إخاء" لتُواصل عطاءها؛ مطالبًا بتقديم خدمات نوعية للمستفيدين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأيتام.

من جانبه، أعرب صالح الدهمشي، عن شكره وتقديره لأمير منطقة عسير، على اهتمامه بفئة الأيتام، وحرصه على تلمس احتياجاتهم، والدور الاجتماعي الذي تقوم بها إمارة المنطقة لدعم المستفيدين من الجهات الخيرية؛ خاصة ما يتعلق منها بالأيتام، وتسهيل الإجراءات التي تُسهم في تحقيق تطلعاتهم، وتذليل كل الصعاب التي تعترض مسيرتهم ومستقبلهم.

وبيّن أن هذا التوجه الكريم يتماشى مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، التي أكدت دعم فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمستفيدين من الجمعيات والجهات الخيرية؛ سائلًا الله تبارك وتعالى أن يُديم على هذا الوطن المعطاء الأمن والأمان والعيش الرغيد؛ في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.


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"تركي بن طلال" يلتقي وفد "إخاء عسير" ويشيد بالخدمات المقدمة للأيتام
سبق

استقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" صالح بن خليف الدهمشي، والوفد المرافق له بـ"إخاء عسير"؛ حيث رحّب سموه بفريق "إخاء"، واطلع على أبرز الخدمات والبرامج التي تُقدّمها المؤسسة للمستفيدين.

وأشاد أمير عسير، بجهود "إخاء" في خدمة ورعاية فئة عزيزة على قلوبنا، وحث أفراد المجتمع والجهات على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، ودعم "إخاء" لتُواصل عطاءها؛ مطالبًا بتقديم خدمات نوعية للمستفيدين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأيتام.

من جانبه، أعرب صالح الدهمشي، عن شكره وتقديره لأمير منطقة عسير، على اهتمامه بفئة الأيتام، وحرصه على تلمس احتياجاتهم، والدور الاجتماعي الذي تقوم بها إمارة المنطقة لدعم المستفيدين من الجهات الخيرية؛ خاصة ما يتعلق منها بالأيتام، وتسهيل الإجراءات التي تُسهم في تحقيق تطلعاتهم، وتذليل كل الصعاب التي تعترض مسيرتهم ومستقبلهم.

وبيّن أن هذا التوجه الكريم يتماشى مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، التي أكدت دعم فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمستفيدين من الجمعيات والجهات الخيرية؛ سائلًا الله تبارك وتعالى أن يُديم على هذا الوطن المعطاء الأمن والأمان والعيش الرغيد؛ في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.


29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
06:42 PM

"تركي بن طلال" يلتقي وفد "إخاء عسير" ويشيد بالخدمات المقدمة للأيتام

حث على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية ودعم المؤسسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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استقبل أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" صالح بن خليف الدهمشي، والوفد المرافق له بـ"إخاء عسير"؛ حيث رحّب سموه بفريق "إخاء"، واطلع على أبرز الخدمات والبرامج التي تُقدّمها المؤسسة للمستفيدين.

وأشاد أمير عسير، بجهود "إخاء" في خدمة ورعاية فئة عزيزة على قلوبنا، وحث أفراد المجتمع والجهات على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، ودعم "إخاء" لتُواصل عطاءها؛ مطالبًا بتقديم خدمات نوعية للمستفيدين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأيتام.

من جانبه، أعرب صالح الدهمشي، عن شكره وتقديره لأمير منطقة عسير، على اهتمامه بفئة الأيتام، وحرصه على تلمس احتياجاتهم، والدور الاجتماعي الذي تقوم بها إمارة المنطقة لدعم المستفيدين من الجهات الخيرية؛ خاصة ما يتعلق منها بالأيتام، وتسهيل الإجراءات التي تُسهم في تحقيق تطلعاتهم، وتذليل كل الصعاب التي تعترض مسيرتهم ومستقبلهم.

وبيّن أن هذا التوجه الكريم يتماشى مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، التي أكدت دعم فئات المجتمع، وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمستفيدين من الجمعيات والجهات الخيرية؛ سائلًا الله تبارك وتعالى أن يُديم على هذا الوطن المعطاء الأمن والأمان والعيش الرغيد؛ في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله.


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