مجلس "شباب تبوك" يدشن مبادرة معرض التوعية الغذائية الصحية

لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن التغذية.. بمشاركة ٥٠٠ شاب وشابة

أطلق مجلس شباب منطقة تبوك، صباح اليوم الأحد، مبادرة معرض التوعية الغذائية الصحية لفئة الشباب، الذي أقيم في جامعة فهد بن سلطان، وذلك بشراكة مجتمعية مع مركز المبادرات التنموية بإمارة المنطقة والشؤون الصحية بالمنطقة وجامعة فهد بن سلطان.



يشار إلى أن المعرض يستهدف توعية فئة الشباب بالأنظمة الغذائية وتصحيح المفاهيم الغذائية الخاطئة، ويستهدف المعرض ما يقارب ٥٠٠ شاب وشابة.