إيران تسجن مخرجاً سينمائياً انتقد نظامها القمعي في أعماله

منعته من مغادرة البلاد سنتين وعدم ممارسة أي نشاط سياسي

قضت محكمة إيرانية اليوم (الخميس) على المخرج محمد رسولوف بالسجن سنة مع النفاذ بتهمة "المساس بأمن الدولة" وفق ما ذكرت مديرة "آ إر بي سيليكسيون" ميشال ألبرشتات موزعة فيلم "رجل نزيه" في فرنسا.

وأفادت "ألبرشتات" أن المخرج كان ممنوعاً منذ سبتمبر (أيلول) 2017 من التنقل بحرية والعمل ومغادرة البلاد بعدما صودر جواز سفره.

وأوضحت في بيان أوردته قناة "فرانس 24" أن "رسولوف" خضع لاستجوابات عدة وحكم عليه بالسجن سنة مع النفاذ مرفقة بمنع من مغادرة البلاد لمدة سنتين والقيام بأي نشاط اجتماعي وسياسي.

وقالت "ألبرشتات": "إن رسولوف فنان، ومن السخف اتهامه بـالمساس بأمن الدولة من خلال عمله".

وكان سبق لـ"رسولوف" أن فاز العام 2011 بجائزة فئة "نظرة ما" عن فيلم "إلى اللقاء"، وقد سلمت الجائزة بغيابه بسبب منعه من مغادرة إيران.

وحكم على المخرج بعد ذلك في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 بالسجن مدة سنة بعد إدانته بتهمة "القيام بنشاطات تنال من الأمن القومي".