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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8397.01 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.4 مليار ريال لأكثر من 145 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 38.16 نقطة ليقفل عند مستوى 8397.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 155 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها،فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، متلايف إيه أي جي العربي، ومجموعة السريع، والمتحدة للتأمين، والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعاً،أما أسهم شركات الكثيري، وأسلاك، وسدافكو، والدرع العربي، ولازوردي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.02%.

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، وميفك ريت، واتحاد إتصالات هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسابك، واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو "، اليوم، منخفضاً 66.66 نقطة ليقفل عند مستوى 6880.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتهاأكثر من 4 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 65 آلاف سهم تقاسمتها 541 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8397.01 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 38.16 نقطة ليقفل عند مستوى 8397.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 155 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها،فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، متلايف إيه أي جي العربي، ومجموعة السريع، والمتحدة للتأمين، والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعاً،أما أسهم شركات الكثيري، وأسلاك، وسدافكو، والدرع العربي، ولازوردي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.02%.

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، وميفك ريت، واتحاد إتصالات هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسابك، واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو "، اليوم، منخفضاً 66.66 نقطة ليقفل عند مستوى 6880.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتهاأكثر من 4 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 65 آلاف سهم تقاسمتها 541 صفقة.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
04:17 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8397.01 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.4 مليار ريال لأكثر من 145 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 38.16 نقطة ليقفل عند مستوى 8397.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 145 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 155 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها،فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، متلايف إيه أي جي العربي، ومجموعة السريع، والمتحدة للتأمين، والشرقية للتنمية الأكثر ارتفاعاً،أما أسهم شركات الكثيري، وأسلاك، وسدافكو، والدرع العربي، ولازوردي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 2.02%.

وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، وميفك ريت، واتحاد إتصالات هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسابك، واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو "، اليوم، منخفضاً 66.66 نقطة ليقفل عند مستوى 6880.48 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتهاأكثر من 4 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 65 آلاف سهم تقاسمتها 541 صفقة.

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