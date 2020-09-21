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مَن لديه مناسبة يحتاط.. "طقس الإثنين" بتوقيع "الحصيني": أمطار وغبار ورياح

تقرير "الأرصاد": سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق عدة

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبد العزيز الحصيني، اليوم الإثنين، رياحاً نشطة مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط -إلا أن يصرفها الله- على: حفر الباطن والضمان وسدير والوشم والمحمل والشعيب والعاصمة الرياض والخرج وحوطة بني تميم حتى نجران والربع الخالي وتبوك وشمال جازان.

وقال "الحصيني": "مَن لديه مناسبة يحتاط"، متوقعاً -بإذن الله- أمطاراً على مرتفعات عسير وجازان" .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مَن لديه مناسبة يحتاط.. "طقس الإثنين" بتوقيع "الحصيني": أمطار وغبار ورياح
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبد العزيز الحصيني، اليوم الإثنين، رياحاً نشطة مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط -إلا أن يصرفها الله- على: حفر الباطن والضمان وسدير والوشم والمحمل والشعيب والعاصمة الرياض والخرج وحوطة بني تميم حتى نجران والربع الخالي وتبوك وشمال جازان.

وقال "الحصيني": "مَن لديه مناسبة يحتاط"، متوقعاً -بإذن الله- أمطاراً على مرتفعات عسير وجازان" .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
08:54 AM

مَن لديه مناسبة يحتاط.. "طقس الإثنين" بتوقيع "الحصيني": أمطار وغبار ورياح

تقرير "الأرصاد": سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبد العزيز الحصيني، اليوم الإثنين، رياحاً نشطة مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط -إلا أن يصرفها الله- على: حفر الباطن والضمان وسدير والوشم والمحمل والشعيب والعاصمة الرياض والخرج وحوطة بني تميم حتى نجران والربع الخالي وتبوك وشمال جازان.

وقال "الحصيني": "مَن لديه مناسبة يحتاط"، متوقعاً -بإذن الله- أمطاراً على مرتفعات عسير وجازان" .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة).

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