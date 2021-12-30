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ضمن فعاليات شتاء درب زبيدة.. انطلاق بطولة ITBA للكرة بتربة حائل اليوم

بمشاركة 12 فريقاً.. وجوائز وميداليات للمراكز الثلاثة الأولى

تنطلق، عصر اليوم الخميس، بطولة ITBA لكرة القدم بملعب بلدية تربة حائل التي تنظمها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل ضمن فعاليات شتاء درب زبيدة.

ويشارك في البطولة 12 فريقاً بنظام خروج المغلوب، حيث سيشهد ملعب بلدية تربة حائل 18 مباراة للفرق المشاركة ذهاباً وإياباً، وستقام المباريات يوم الخميس من كل أسبوع.

ويشهد اليوم الأول لانطلاق منافسات تحدي بطولة "ITBA" مباراتين، الأولى بين فريقي "تربة الشمال" و"أستون فيلا" الساعة 3:30 مساءً، والمباراة الثانية بين فريقي "تربة سيتي" و"منتخب تربة" الساعة 5:40 مساءً.

وأوضحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن الفريق الفائز في المركز الأول سيحصل على مبلغ 25.000 ريال وكأس البطولة وميداليات ذهبية، والفائز بالمركز الثاني سيحصل على مبلغ 15.000 ريال وميداليات فضية، والفائز بالمركز الثالث سيحصل على مبلغ 5.000 ريال وميداليات برونزية.

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ضمن فعاليات شتاء درب زبيدة.. انطلاق بطولة ITBA للكرة بتربة حائل اليوم
سبق

تنطلق، عصر اليوم الخميس، بطولة ITBA لكرة القدم بملعب بلدية تربة حائل التي تنظمها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل ضمن فعاليات شتاء درب زبيدة.

ويشارك في البطولة 12 فريقاً بنظام خروج المغلوب، حيث سيشهد ملعب بلدية تربة حائل 18 مباراة للفرق المشاركة ذهاباً وإياباً، وستقام المباريات يوم الخميس من كل أسبوع.

ويشهد اليوم الأول لانطلاق منافسات تحدي بطولة "ITBA" مباراتين، الأولى بين فريقي "تربة الشمال" و"أستون فيلا" الساعة 3:30 مساءً، والمباراة الثانية بين فريقي "تربة سيتي" و"منتخب تربة" الساعة 5:40 مساءً.

وأوضحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن الفريق الفائز في المركز الأول سيحصل على مبلغ 25.000 ريال وكأس البطولة وميداليات ذهبية، والفائز بالمركز الثاني سيحصل على مبلغ 15.000 ريال وميداليات فضية، والفائز بالمركز الثالث سيحصل على مبلغ 5.000 ريال وميداليات برونزية.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
11:09 AM

ضمن فعاليات شتاء درب زبيدة.. انطلاق بطولة ITBA للكرة بتربة حائل اليوم

بمشاركة 12 فريقاً.. وجوائز وميداليات للمراكز الثلاثة الأولى

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منصور الشلاقي - حائل
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تنطلق، عصر اليوم الخميس، بطولة ITBA لكرة القدم بملعب بلدية تربة حائل التي تنظمها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمنطقة حائل ضمن فعاليات شتاء درب زبيدة.

ويشارك في البطولة 12 فريقاً بنظام خروج المغلوب، حيث سيشهد ملعب بلدية تربة حائل 18 مباراة للفرق المشاركة ذهاباً وإياباً، وستقام المباريات يوم الخميس من كل أسبوع.

ويشهد اليوم الأول لانطلاق منافسات تحدي بطولة "ITBA" مباراتين، الأولى بين فريقي "تربة الشمال" و"أستون فيلا" الساعة 3:30 مساءً، والمباراة الثانية بين فريقي "تربة سيتي" و"منتخب تربة" الساعة 5:40 مساءً.

وأوضحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن الفريق الفائز في المركز الأول سيحصل على مبلغ 25.000 ريال وكأس البطولة وميداليات ذهبية، والفائز بالمركز الثاني سيحصل على مبلغ 15.000 ريال وميداليات فضية، والفائز بالمركز الثالث سيحصل على مبلغ 5.000 ريال وميداليات برونزية.

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