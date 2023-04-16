مدير جامعة جازان يترأس مجلس الجامعة افتراضياً.. وتعيين وابتعاث 98 عضو هيئة تدريس

أشاد بجهود الجامعة لاستمرار العملية التعليمية بكفاءة وانتظام وجودة بعد تعليق الدراسة

ترأس مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، مجلس الجامعة في جلسته السابعة التي عقدت- عن بعد- اليوم الأربعاء، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

ونوه مدير الجامعة بحرص وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على تقديم كافة التسهيلات لأبنائه طلبة الجامعات، وما صدر من قرارات بعد اجتماعه بمديري الجامعات حول آلية التقويم الموحدة للاختبارات والتي تضمن عدالة التطبيق، وترفع نواتج التعلّم.

وأشاد بالجهود المتميزة التي تبذلها الجامعة ممثلة في كافة قطاعاتها؛ لاستمرار العملية التعليمية بكفاءة وانتظام وجودة، بعد تعليق الدراسة للوقاية من فايروس كورونا، كما توجه بشكره لطلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على حرصهم وتميزهم في مواصلة رحلة التعليم عبر التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني وهو ما تجلى في أرقام وإحصاءات خطة تحول الجامعة للتعليم الإلكتروني.

من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن المجلس اتخذ مجموعة من القرارات منها:

الموافقة على تعيين 85 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم، 5 على رتبة أستاذ مساعد، و80 على رتبة معيد، والموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة 13 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، واعتماد ضوابط إتمام العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1441هـ، واعتماد خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1442هـ، واعتماد شروط وإجراءات قبول طلاب المنح الداخلية والخارجية بجامعة جازان، واعتماد التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 1442هـ، والموافقة على الحساب الختامي لصندوق الطالب للعام المالي 2019م، وإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للخطط والمناهج العلمية والنظام الدراسي لمدة عام.