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ماليزيا تفرض إغلاقًا كاملًا لمدة أسبوعين بسبب كورونا

ستغلق المتاجر والمراكز التجارية أبوابها حتى 14 يونيو الجاري

فرضت السلطات الماليزية "إغلاقًا كاملًا" لمدة أسبوعين؛ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مع السماح للأعمال الضرورية فقط بالعمل.

وأعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، أن حكومته ستنفق ما يعادل 1.2 مليار دولار لتعويض التأثير الاقتصادي لتلك الإجراءات.

وبموجب هذه الإجراءات، ستغلق المتاجر والمراكز التجارية أبوابها حتى 14 يونيو الجاري؛ باستثناء تجار التجزئة الذين يبيعون "الضروريات الأساسية".

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ماليزيا تفرض إغلاقًا كاملًا لمدة أسبوعين بسبب كورونا
سبق

فرضت السلطات الماليزية "إغلاقًا كاملًا" لمدة أسبوعين؛ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مع السماح للأعمال الضرورية فقط بالعمل.

وأعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، أن حكومته ستنفق ما يعادل 1.2 مليار دولار لتعويض التأثير الاقتصادي لتلك الإجراءات.

وبموجب هذه الإجراءات، ستغلق المتاجر والمراكز التجارية أبوابها حتى 14 يونيو الجاري؛ باستثناء تجار التجزئة الذين يبيعون "الضروريات الأساسية".

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
08:25 AM

ماليزيا تفرض إغلاقًا كاملًا لمدة أسبوعين بسبب كورونا

ستغلق المتاجر والمراكز التجارية أبوابها حتى 14 يونيو الجاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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فرضت السلطات الماليزية "إغلاقًا كاملًا" لمدة أسبوعين؛ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مع السماح للأعمال الضرورية فقط بالعمل.

وأعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين، في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، أن حكومته ستنفق ما يعادل 1.2 مليار دولار لتعويض التأثير الاقتصادي لتلك الإجراءات.

وبموجب هذه الإجراءات، ستغلق المتاجر والمراكز التجارية أبوابها حتى 14 يونيو الجاري؛ باستثناء تجار التجزئة الذين يبيعون "الضروريات الأساسية".

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