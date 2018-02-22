بالفيديو.. "الفيصل" ينقل رسالة شكر أهالي المنطقة لخادم الحرمين

أثنوا على اهتمامه بكل ما فيه راحة المواطن في المنطقة وعموم السعودية

نقل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، رسالة من مواطني منطقة مكة المكرمة إلى خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يشكرونه فيها على اهتمامه بكل ما فيه راحة المواطن في هذه المنطقة، وفي غيرها من مناطق المملكة العربية السعودية.

وقال "الفيصل": لقد حمَّلوني أمانة، يجب أن أنقلها لمقامكم الكريم، هي أنهم دائمًا وأبدًا فداء للوطن أمام كل ظالم وكل معتدٍ وكل من تسول له نفسه الإساءة لهذه البلاد؛ فكل من في هذا الوطن الكبير، ويتمثل اليوم في إنسان منطقة مكة المكرمة، يضع نفسه وحياته وأسرته وأمواله فداء للوطن. فهنيئًا لك يا خادم الحرمين الشريفين بهذا الحب وهذا الإجلال وهذا الفداء من المواطن لدينه ثم مليكه ووطنه.