النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. "الفيصل" ينقل رسالة شكر أهالي المنطقة لخادم الحرمين

أثنوا على اهتمامه بكل ما فيه راحة المواطن في المنطقة وعموم السعودية

نقل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، رسالة من مواطني منطقة مكة المكرمة إلى خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يشكرونه فيها على اهتمامه بكل ما فيه راحة المواطن في هذه المنطقة، وفي غيرها من مناطق المملكة العربية السعودية.

وقال "الفيصل": لقد حمَّلوني أمانة، يجب أن أنقلها لمقامكم الكريم، هي أنهم دائمًا وأبدًا فداء للوطن أمام كل ظالم وكل معتدٍ وكل من تسول له نفسه الإساءة لهذه البلاد؛ فكل من في هذا الوطن الكبير، ويتمثل اليوم في إنسان منطقة مكة المكرمة، يضع نفسه وحياته وأسرته وأمواله فداء للوطن. فهنيئًا لك يا خادم الحرمين الشريفين بهذا الحب وهذا الإجلال وهذا الفداء من المواطن لدينه ثم مليكه ووطنه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. "الفيصل" ينقل رسالة شكر أهالي المنطقة لخادم الحرمين
سبق

نقل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، رسالة من مواطني منطقة مكة المكرمة إلى خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يشكرونه فيها على اهتمامه بكل ما فيه راحة المواطن في هذه المنطقة، وفي غيرها من مناطق المملكة العربية السعودية.

وقال "الفيصل": لقد حمَّلوني أمانة، يجب أن أنقلها لمقامكم الكريم، هي أنهم دائمًا وأبدًا فداء للوطن أمام كل ظالم وكل معتدٍ وكل من تسول له نفسه الإساءة لهذه البلاد؛ فكل من في هذا الوطن الكبير، ويتمثل اليوم في إنسان منطقة مكة المكرمة، يضع نفسه وحياته وأسرته وأمواله فداء للوطن. فهنيئًا لك يا خادم الحرمين الشريفين بهذا الحب وهذا الإجلال وهذا الفداء من المواطن لدينه ثم مليكه ووطنه.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:21 AM

بالفيديو.. "الفيصل" ينقل رسالة شكر أهالي المنطقة لخادم الحرمين

أثنوا على اهتمامه بكل ما فيه راحة المواطن في المنطقة وعموم السعودية

A A A
متعب البقمي - جدة
0
914

نقل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، رسالة من مواطني منطقة مكة المكرمة إلى خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يشكرونه فيها على اهتمامه بكل ما فيه راحة المواطن في هذه المنطقة، وفي غيرها من مناطق المملكة العربية السعودية.

وقال "الفيصل": لقد حمَّلوني أمانة، يجب أن أنقلها لمقامكم الكريم، هي أنهم دائمًا وأبدًا فداء للوطن أمام كل ظالم وكل معتدٍ وكل من تسول له نفسه الإساءة لهذه البلاد؛ فكل من في هذا الوطن الكبير، ويتمثل اليوم في إنسان منطقة مكة المكرمة، يضع نفسه وحياته وأسرته وأمواله فداء للوطن. فهنيئًا لك يا خادم الحرمين الشريفين بهذا الحب وهذا الإجلال وهذا الفداء من المواطن لدينه ثم مليكه ووطنه.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,900
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة