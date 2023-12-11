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قبضة الأخضر تبدأ الاستعداد للبطولة الآسيوية

البعثة تصل صربيا لإقامة معسكر إعدادي

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد في وقت متأخر من يوم أمس إلى جمهورية صربيا، وبدأت الاستعداد للبطولة الآسيوية المقرر إقامتها في جمهورية كوريا الجنوبية منتصف شهر يناير المقبل 2018م، والمؤهلة للعب في بطولة كأس العالم بألمانيا والدانمارك 2019م.

وسيستمر معسكر الأخضر حتى العاشر من شهر يناير، بعدها ستعود البعثة إلى السعودية، ومن ثَم ستغادر القائمة النهائية إلى كوريا الجنوبية في الخامس عشر من شهر يناير، على أن تبدأ مشاركاتها في التصفيات الآسيوية خلال الفترة من 18 حتى 28 يناير 2018م.

يذكر أن القرعة الآسيوية التي أقيمت في العاصمة الكورية "سيؤول" أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة، والتي تضم إلى جانبه كلاً من منتخبات: "قطر – الصين – نيوزلندا"، فيما ضمت المجموعة الأولى كلاً من منتخبات: "اليابان – إيران- العراق"، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات "البحرين – عمان – أستراليا – أوزباكستان"، وتشكلت المجموعة الثالثة من منتخبات "كوريا الجنوبية – الإمارات – الهند – بنغلاديش".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قبضة الأخضر تبدأ الاستعداد للبطولة الآسيوية
سبق

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد في وقت متأخر من يوم أمس إلى جمهورية صربيا، وبدأت الاستعداد للبطولة الآسيوية المقرر إقامتها في جمهورية كوريا الجنوبية منتصف شهر يناير المقبل 2018م، والمؤهلة للعب في بطولة كأس العالم بألمانيا والدانمارك 2019م.

وسيستمر معسكر الأخضر حتى العاشر من شهر يناير، بعدها ستعود البعثة إلى السعودية، ومن ثَم ستغادر القائمة النهائية إلى كوريا الجنوبية في الخامس عشر من شهر يناير، على أن تبدأ مشاركاتها في التصفيات الآسيوية خلال الفترة من 18 حتى 28 يناير 2018م.

يذكر أن القرعة الآسيوية التي أقيمت في العاصمة الكورية "سيؤول" أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة، والتي تضم إلى جانبه كلاً من منتخبات: "قطر – الصين – نيوزلندا"، فيما ضمت المجموعة الأولى كلاً من منتخبات: "اليابان – إيران- العراق"، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات "البحرين – عمان – أستراليا – أوزباكستان"، وتشكلت المجموعة الثالثة من منتخبات "كوريا الجنوبية – الإمارات – الهند – بنغلاديش".

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
07:21 PM

قبضة الأخضر تبدأ الاستعداد للبطولة الآسيوية

البعثة تصل صربيا لإقامة معسكر إعدادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة اليد في وقت متأخر من يوم أمس إلى جمهورية صربيا، وبدأت الاستعداد للبطولة الآسيوية المقرر إقامتها في جمهورية كوريا الجنوبية منتصف شهر يناير المقبل 2018م، والمؤهلة للعب في بطولة كأس العالم بألمانيا والدانمارك 2019م.

وسيستمر معسكر الأخضر حتى العاشر من شهر يناير، بعدها ستعود البعثة إلى السعودية، ومن ثَم ستغادر القائمة النهائية إلى كوريا الجنوبية في الخامس عشر من شهر يناير، على أن تبدأ مشاركاتها في التصفيات الآسيوية خلال الفترة من 18 حتى 28 يناير 2018م.

يذكر أن القرعة الآسيوية التي أقيمت في العاصمة الكورية "سيؤول" أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة، والتي تضم إلى جانبه كلاً من منتخبات: "قطر – الصين – نيوزلندا"، فيما ضمت المجموعة الأولى كلاً من منتخبات: "اليابان – إيران- العراق"، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات "البحرين – عمان – أستراليا – أوزباكستان"، وتشكلت المجموعة الثالثة من منتخبات "كوريا الجنوبية – الإمارات – الهند – بنغلاديش".

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