بالأسماء.. "اتصالات الرياض" تكرّم الحاصلين على جائزة التفوق العلمي

وفق ضوابط معينة أهمها الحصول على معدلات عالية وإنهاء متطلبات التخرج

كرمت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض اليوم عدد 6 من خريجي الكلية الحاصلين على جائزة التفوق العلمي التي تخصصها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخريجين المتفوقين وفق ضوابط معينة، أهمها الحصول على معدلات عالية وإنهاء متطلبات التخرج حسب الخطة التدريبية.



وقام وكيل الكلية لشؤون المتدربين أ. إبراهيم بن عبدالله الحناكي بتكريم المتفوقين وتسليمهم شهادات التفوق ودروع تشجيعية، متمنياً لهم التوفيق في خطوتهم المقبلة لخدمة وطنهم وتحقيق تطلعات قيادته الرشيدة.



وقد حصل على الجائزة كل من: ماجد عويد العنزي، بدر سعيد آل فارع، محمد أسعد عسيري، الفضل زيد بن زيد، رياض محمد عسيري، فيصل علوش العتيبي، ونال المتفوق مكافأة مالية تشجيعية قدرها 2000 ريال.