في هذه الدولة.. تطليق الرجل المسلم لزوجته بـ"بالثلاثة" جريمة

نائب إسلامي معارض: حزب بهاراتيا جاناتا يستهدف المسلمين

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن البرلمان الهندي وافق على مشروع قانون يحظر حق الرجل المسلم منذ قرون في طلاق زوجته على الفور، معتبرة أنه قرار ربما يمثل بالنسبة للبعض تدخلاً حكومياً في مسألة مجتمعية.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "يوم تاريخى" بعد تجريم الهند لـ"للطلاق بالثلاثة": تسعى إدارة ناريندرا مودي الوطنية الهندوسية لتجريم "الطلاق بالثلاثة" أو الطلاق الشفهى، والذي بموجبه يستطيع الرجل الطلاق من خلال نطق كلمة "أنتِ طالق"، ثلاث مرات في وجود زوجته.

وأضافت: بعد تصويت مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، يتطلب الأمر الآن فقط توقيع الرئيس، الذي يعتبر إجراء شكلياً، ليصبح قانوناً.

وأيد مجلس النواب مشروع القانون، الذي سيجعل أي شخص يمارس الطلاق الفوري عرضة للمقاضاة، الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الهند واحدة من الدول القليلة التي كانت تطبق هذه الممارسة بموجب القانون. ولكن تم إعلانها "غير دستورية" من قبل المحكمة العليا قبل عامين.

وقال وزير القانون رافي شانكار براساد في دلهي: هذا يوم تاريخي، الظلم الذي كان يحدث مع النساء المسلمات، لقد منحهم البرلمان الهندي العدالة.

ورأت بعض الجماعات الإسلامية الهندية أن الطلاق الثلاثي خطأ، معتبرة أن هذه الممارسة يجب مراجعتها من قبل قادة المجتمع بدلاً من الحكومة.

وقال أسد الدين عويسي، وهو نائب من حزب "مجلس عموم الهند" الإسلامي المعارض: حزب بهاراتيا جاناتا فشل في إصلاح المجتمع الهندوسي، وكان يستهدف المسلمين بدلاً من ذلك.