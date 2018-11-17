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"العزي" يزور جمعية البر الأهلية بمركز وادي عمود

للاطلاع على البرامج والأعمال التي تقدمها

زار رئيس مركز وادي عمود، بمحافظة الريث، بجازان، أحمد بن علي العزي؛ جمعية البر الأهلية، بالمركز.

جاء ذلك؛ للاطلاع على البرامج والأعمال التي تقدمها الجمعية لسكان وهجر مركز وادي عمود.

وكان في استقبال "العزي"؛ رئيس مجلس الإدارة بالإنابة، مسفر بن حيّان السلمي، ومدير الجمعية، علي بن جابر السلمي، اللذين قدما شرحًا مفصلاً عن آلية العمل بالجمعية، والإجراءات المتبعة في تسجيل المحتاجين، ودور الجمعية ونشاطها في المركز، وعن البرامج التي قامت بعملها خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية الرامية إلى الرقي بالعمل الخيري وتطويره.

وقُدم عرض مرئي لجميع مشاريع وبرامج الجمعية، ومنها: كفالات الأيتام، ومشروع الطالب الجامعي، ومشروع رعاية المرضى، ومشروع سقيا الماء، ومشروع إنشاء الوحدات السكنية والترميم، ومشروع مساعدة المقبلين على الزواج، ومشروع السلات الغذائية، ومشروع إنشاء محطة تحلية المياه.

وقام رئيس المركز، ورئيس الجمعية، والمدير التنفيذي، بجولة ميدانية؛ للاطلاع على عدد من تلك المشاريع.

وفي ختام الزيارة، شكر رئيس مركز عمود؛ العاملين في الجمعية، وحثهم على بذل المزيد من العمل؛ لمتابعة أحوال الفقراء ومساعدتهم وفقًا للتوجيهات الكريمة للقيادة الحكيمة.

وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على الجمعية، مشيدًا بما لمسه من إخلاص وتفانٍ في العمل، وما تم إنجازه من أعمال خيرية وفقًا لتطلعات وتوجيهات أمير جازان، ونائبه، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"العزي" يزور جمعية البر الأهلية بمركز وادي عمود
سبق

زار رئيس مركز وادي عمود، بمحافظة الريث، بجازان، أحمد بن علي العزي؛ جمعية البر الأهلية، بالمركز.

جاء ذلك؛ للاطلاع على البرامج والأعمال التي تقدمها الجمعية لسكان وهجر مركز وادي عمود.

وكان في استقبال "العزي"؛ رئيس مجلس الإدارة بالإنابة، مسفر بن حيّان السلمي، ومدير الجمعية، علي بن جابر السلمي، اللذين قدما شرحًا مفصلاً عن آلية العمل بالجمعية، والإجراءات المتبعة في تسجيل المحتاجين، ودور الجمعية ونشاطها في المركز، وعن البرامج التي قامت بعملها خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية الرامية إلى الرقي بالعمل الخيري وتطويره.

وقُدم عرض مرئي لجميع مشاريع وبرامج الجمعية، ومنها: كفالات الأيتام، ومشروع الطالب الجامعي، ومشروع رعاية المرضى، ومشروع سقيا الماء، ومشروع إنشاء الوحدات السكنية والترميم، ومشروع مساعدة المقبلين على الزواج، ومشروع السلات الغذائية، ومشروع إنشاء محطة تحلية المياه.

وقام رئيس المركز، ورئيس الجمعية، والمدير التنفيذي، بجولة ميدانية؛ للاطلاع على عدد من تلك المشاريع.

وفي ختام الزيارة، شكر رئيس مركز عمود؛ العاملين في الجمعية، وحثهم على بذل المزيد من العمل؛ لمتابعة أحوال الفقراء ومساعدتهم وفقًا للتوجيهات الكريمة للقيادة الحكيمة.

وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على الجمعية، مشيدًا بما لمسه من إخلاص وتفانٍ في العمل، وما تم إنجازه من أعمال خيرية وفقًا لتطلعات وتوجيهات أمير جازان، ونائبه، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
06:47 PM

"العزي" يزور جمعية البر الأهلية بمركز وادي عمود

للاطلاع على البرامج والأعمال التي تقدمها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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زار رئيس مركز وادي عمود، بمحافظة الريث، بجازان، أحمد بن علي العزي؛ جمعية البر الأهلية، بالمركز.

جاء ذلك؛ للاطلاع على البرامج والأعمال التي تقدمها الجمعية لسكان وهجر مركز وادي عمود.

وكان في استقبال "العزي"؛ رئيس مجلس الإدارة بالإنابة، مسفر بن حيّان السلمي، ومدير الجمعية، علي بن جابر السلمي، اللذين قدما شرحًا مفصلاً عن آلية العمل بالجمعية، والإجراءات المتبعة في تسجيل المحتاجين، ودور الجمعية ونشاطها في المركز، وعن البرامج التي قامت بعملها خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية الرامية إلى الرقي بالعمل الخيري وتطويره.

وقُدم عرض مرئي لجميع مشاريع وبرامج الجمعية، ومنها: كفالات الأيتام، ومشروع الطالب الجامعي، ومشروع رعاية المرضى، ومشروع سقيا الماء، ومشروع إنشاء الوحدات السكنية والترميم، ومشروع مساعدة المقبلين على الزواج، ومشروع السلات الغذائية، ومشروع إنشاء محطة تحلية المياه.

وقام رئيس المركز، ورئيس الجمعية، والمدير التنفيذي، بجولة ميدانية؛ للاطلاع على عدد من تلك المشاريع.

وفي ختام الزيارة، شكر رئيس مركز عمود؛ العاملين في الجمعية، وحثهم على بذل المزيد من العمل؛ لمتابعة أحوال الفقراء ومساعدتهم وفقًا للتوجيهات الكريمة للقيادة الحكيمة.

وأعرب عن شكره وتقديره للقائمين على الجمعية، مشيدًا بما لمسه من إخلاص وتفانٍ في العمل، وما تم إنجازه من أعمال خيرية وفقًا لتطلعات وتوجيهات أمير جازان، ونائبه، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

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