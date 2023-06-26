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اتحاد الإعلام الرياضي ينظّم دورتَي "الفنون الصحفية" و"أدوات المراسل"

اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، مساء اليوم، دورتين تدريبيتين بالتزامن؛ كانت الأولى تحت عنوان "الفنون الصحفية"، والتي قام على تقديمها محمد ثروت _ من جمهورية مصر العربية - فيما كانت الأخرى تحت عنوان "أدوات المراسل الصحفي" قام بتقديمها الأستاذ نبيل نجم الدين _ من جمهورية السودان. وقد استمرت الدورتان ثلاثة أيام من 24_26 يونيو، وتأتي هذه الجهود الحثيثة من الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في إطار خطة طموحة لصناعة جيل إعلامي شاب وصقله وتدريبه لمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.

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اتحاد الإعلام الرياضي ينظّم دورتَي "الفنون الصحفية" و"أدوات المراسل"
سبق

اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، مساء اليوم، دورتين تدريبيتين بالتزامن؛ كانت الأولى تحت عنوان "الفنون الصحفية"، والتي قام على تقديمها محمد ثروت _ من جمهورية مصر العربية - فيما كانت الأخرى تحت عنوان "أدوات المراسل الصحفي" قام بتقديمها الأستاذ نبيل نجم الدين _ من جمهورية السودان. وقد استمرت الدورتان ثلاثة أيام من 24_26 يونيو، وتأتي هذه الجهود الحثيثة من الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في إطار خطة طموحة لصناعة جيل إعلامي شاب وصقله وتدريبه لمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
09:21 PM

اتحاد الإعلام الرياضي ينظّم دورتَي "الفنون الصحفية" و"أدوات المراسل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، مساء اليوم، دورتين تدريبيتين بالتزامن؛ كانت الأولى تحت عنوان "الفنون الصحفية"، والتي قام على تقديمها محمد ثروت _ من جمهورية مصر العربية - فيما كانت الأخرى تحت عنوان "أدوات المراسل الصحفي" قام بتقديمها الأستاذ نبيل نجم الدين _ من جمهورية السودان. وقد استمرت الدورتان ثلاثة أيام من 24_26 يونيو، وتأتي هذه الجهود الحثيثة من الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في إطار خطة طموحة لصناعة جيل إعلامي شاب وصقله وتدريبه لمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,276
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
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29 مليار ..

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18,668
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