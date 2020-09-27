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"إيجار" يطلق حزمة من الخدمات في شبكته الإلكترونية

توسيعاً لمجالات التعاون مع شركاء القطاع الخاص

أطلق برنامج إيجار حزمة من الخدمات والمزايا والتحسينات الجديدة للشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، مما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتيسير إجراءات العملية الإيجارية وتوسيع مجالات التعاون مع شركاء القطاع الخاص.

وأكّد "إيجار"، أن الهدف الأساسي من إجراءات التطوير هو تحقيق تطلعات الأطراف الإيجارية والارتقاء بقطاع العقار الإيجاري، والإسهام في إيجاد بيئة إيجارية آمنة من خلال زيادة الثقة بتعاملاته المالية والتعاقدية، وتيسير إجراءاته بأدوات إلكترونية متطورة، سيكون لها الأثر البالغ في تحسين البيئة الاستثمارية وتقليل المخاطر بحفظ الحقوق وتقليص مدة التقاضي على العقود الإيجارية باعتبار العقود الموثقة عبر الشبكة سندات تنفيذية معتمدة لدى الجهات القضائية.

وتقدّم شبكة إيجار المطورة عديداً من المزايا الإلكترونية، أبرزها تيسير آلية تسجيل العقود الجديدة من خلال خمس خطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونياً مباشرة دون الحاجة إلى الدخول إلى منصة أبشر، وإضافة خاصية التجديد التلقائي للعقد التجاري، وإتاحة قناة جديدة لسداد الدفعات الإيجارية وشحن الرصيد عبر خدمة "مدى"، كما مكَّن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا وشحن الرصيد بشكل سهل وسريع.

وأتاحت الشبكة للأطراف الإيجارية جدولة الدفعات، حيث يمكن تعيينها تصاعدياً أو تنازلياً أو من خلال دفعات محددة أو مرنة، ويمكن اختيار إحدى قنوات الدفع لكل دفعة إيجارية، وإضافة بيانات الحساب البنكي بعد توثيق العقد، كما مكَّنت الشبكة للمستفيدين أن يكون مدير منشأة الوساطة العقارية غير المالك، فيما أتاحت تعيين مدير واحد لأكثر من منشأة وساطة في الوقت نفسه، وزادت من عدد خانات حقل الهوية لتمكين قبول هويات المواطن الخليجي، إضافة إلى استيعاب أنواع جديدة من العقارات والوحدات (أرض، صراف، محطة كهرباء، برج اتصالات، غرفة سائق، مواقف سيارات، وغيرها...).

وتم تحسين عمليات تسجيل الوحدات العقارية وخيارات البحث بين العقود أو العقارات والوحدات المسجلة مسبقاً لدى الوسيط العقاري، وتفعيل المحفظة الإلكترونية لحسابات جميع المستخدمين في الشبكة، وإمكانية تسجيل مبلغ العربون في العقد، إضافة إلى إمكانية طلب المستأجر سند القبض من المؤجر عبر الشبكة.

وطوّرت الشبكة آلية متابعة العقود عبر لوحة معلومات أطراف العملية الإيجارية - أحدثها للمستأجر - توضح حالة الدفعات، والحصول على إشعارات نصية بقرب نهايتها أو بدايتها أو حلول دفعات إيجارية واستلامها، كما لا يمكن توثيق العقود في الشبكة إلا بعد تسجيل جميع بيانات سندات الملكية والتحقق من هويات الأطراف المتعاقدة من قبل وسيط عقاري معتمد في شبكة إيجار، ويمكن للمستفيد عند رفض العقد تحديد سبب الرفض وإضافة الملاحظات عند الرفض.

يُشار إلى أن البرنامج نظّم أكثر من عشرة لقاءات تعريفية للوسطاء العقاريين في جميع أنحاء المملكة منذ إطلاق النسخة المطورة من شبكة إيجار، حيث قدّم البرنامج خلالها شرحًا مطولًا عن الشبكة المطورة والتحسينات الحديثة عليها والفروقات بينها وبين الشبكة القديمة، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الوسطاء العقاريين وآليات عمل الشبكة والإضافات الجديدة فيها.

يذكر أن "إيجار" أعلن تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين وحدة عقارية في الشبكة منذ إطلاقها في فبراير 2018، كما أعلن البرنامج توثيق أكثر من 3500 عقد إيجاري كمعدل يومي خلال أغسطس الماضي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إيجار" يطلق حزمة من الخدمات في شبكته الإلكترونية
سبق

أطلق برنامج إيجار حزمة من الخدمات والمزايا والتحسينات الجديدة للشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، مما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتيسير إجراءات العملية الإيجارية وتوسيع مجالات التعاون مع شركاء القطاع الخاص.

وأكّد "إيجار"، أن الهدف الأساسي من إجراءات التطوير هو تحقيق تطلعات الأطراف الإيجارية والارتقاء بقطاع العقار الإيجاري، والإسهام في إيجاد بيئة إيجارية آمنة من خلال زيادة الثقة بتعاملاته المالية والتعاقدية، وتيسير إجراءاته بأدوات إلكترونية متطورة، سيكون لها الأثر البالغ في تحسين البيئة الاستثمارية وتقليل المخاطر بحفظ الحقوق وتقليص مدة التقاضي على العقود الإيجارية باعتبار العقود الموثقة عبر الشبكة سندات تنفيذية معتمدة لدى الجهات القضائية.

وتقدّم شبكة إيجار المطورة عديداً من المزايا الإلكترونية، أبرزها تيسير آلية تسجيل العقود الجديدة من خلال خمس خطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونياً مباشرة دون الحاجة إلى الدخول إلى منصة أبشر، وإضافة خاصية التجديد التلقائي للعقد التجاري، وإتاحة قناة جديدة لسداد الدفعات الإيجارية وشحن الرصيد عبر خدمة "مدى"، كما مكَّن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا وشحن الرصيد بشكل سهل وسريع.

وأتاحت الشبكة للأطراف الإيجارية جدولة الدفعات، حيث يمكن تعيينها تصاعدياً أو تنازلياً أو من خلال دفعات محددة أو مرنة، ويمكن اختيار إحدى قنوات الدفع لكل دفعة إيجارية، وإضافة بيانات الحساب البنكي بعد توثيق العقد، كما مكَّنت الشبكة للمستفيدين أن يكون مدير منشأة الوساطة العقارية غير المالك، فيما أتاحت تعيين مدير واحد لأكثر من منشأة وساطة في الوقت نفسه، وزادت من عدد خانات حقل الهوية لتمكين قبول هويات المواطن الخليجي، إضافة إلى استيعاب أنواع جديدة من العقارات والوحدات (أرض، صراف، محطة كهرباء، برج اتصالات، غرفة سائق، مواقف سيارات، وغيرها...).

وتم تحسين عمليات تسجيل الوحدات العقارية وخيارات البحث بين العقود أو العقارات والوحدات المسجلة مسبقاً لدى الوسيط العقاري، وتفعيل المحفظة الإلكترونية لحسابات جميع المستخدمين في الشبكة، وإمكانية تسجيل مبلغ العربون في العقد، إضافة إلى إمكانية طلب المستأجر سند القبض من المؤجر عبر الشبكة.

وطوّرت الشبكة آلية متابعة العقود عبر لوحة معلومات أطراف العملية الإيجارية - أحدثها للمستأجر - توضح حالة الدفعات، والحصول على إشعارات نصية بقرب نهايتها أو بدايتها أو حلول دفعات إيجارية واستلامها، كما لا يمكن توثيق العقود في الشبكة إلا بعد تسجيل جميع بيانات سندات الملكية والتحقق من هويات الأطراف المتعاقدة من قبل وسيط عقاري معتمد في شبكة إيجار، ويمكن للمستفيد عند رفض العقد تحديد سبب الرفض وإضافة الملاحظات عند الرفض.

يُشار إلى أن البرنامج نظّم أكثر من عشرة لقاءات تعريفية للوسطاء العقاريين في جميع أنحاء المملكة منذ إطلاق النسخة المطورة من شبكة إيجار، حيث قدّم البرنامج خلالها شرحًا مطولًا عن الشبكة المطورة والتحسينات الحديثة عليها والفروقات بينها وبين الشبكة القديمة، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الوسطاء العقاريين وآليات عمل الشبكة والإضافات الجديدة فيها.

يذكر أن "إيجار" أعلن تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين وحدة عقارية في الشبكة منذ إطلاقها في فبراير 2018، كما أعلن البرنامج توثيق أكثر من 3500 عقد إيجاري كمعدل يومي خلال أغسطس الماضي.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
01:58 PM

"إيجار" يطلق حزمة من الخدمات في شبكته الإلكترونية

توسيعاً لمجالات التعاون مع شركاء القطاع الخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق برنامج إيجار حزمة من الخدمات والمزايا والتحسينات الجديدة للشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، مما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتيسير إجراءات العملية الإيجارية وتوسيع مجالات التعاون مع شركاء القطاع الخاص.

وأكّد "إيجار"، أن الهدف الأساسي من إجراءات التطوير هو تحقيق تطلعات الأطراف الإيجارية والارتقاء بقطاع العقار الإيجاري، والإسهام في إيجاد بيئة إيجارية آمنة من خلال زيادة الثقة بتعاملاته المالية والتعاقدية، وتيسير إجراءاته بأدوات إلكترونية متطورة، سيكون لها الأثر البالغ في تحسين البيئة الاستثمارية وتقليل المخاطر بحفظ الحقوق وتقليص مدة التقاضي على العقود الإيجارية باعتبار العقود الموثقة عبر الشبكة سندات تنفيذية معتمدة لدى الجهات القضائية.

وتقدّم شبكة إيجار المطورة عديداً من المزايا الإلكترونية، أبرزها تيسير آلية تسجيل العقود الجديدة من خلال خمس خطوات سهلة ومرنة، وتوثيق العقود إلكترونياً مباشرة دون الحاجة إلى الدخول إلى منصة أبشر، وإضافة خاصية التجديد التلقائي للعقد التجاري، وإتاحة قناة جديدة لسداد الدفعات الإيجارية وشحن الرصيد عبر خدمة "مدى"، كما مكَّن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا وشحن الرصيد بشكل سهل وسريع.

وأتاحت الشبكة للأطراف الإيجارية جدولة الدفعات، حيث يمكن تعيينها تصاعدياً أو تنازلياً أو من خلال دفعات محددة أو مرنة، ويمكن اختيار إحدى قنوات الدفع لكل دفعة إيجارية، وإضافة بيانات الحساب البنكي بعد توثيق العقد، كما مكَّنت الشبكة للمستفيدين أن يكون مدير منشأة الوساطة العقارية غير المالك، فيما أتاحت تعيين مدير واحد لأكثر من منشأة وساطة في الوقت نفسه، وزادت من عدد خانات حقل الهوية لتمكين قبول هويات المواطن الخليجي، إضافة إلى استيعاب أنواع جديدة من العقارات والوحدات (أرض، صراف، محطة كهرباء، برج اتصالات، غرفة سائق، مواقف سيارات، وغيرها...).

وتم تحسين عمليات تسجيل الوحدات العقارية وخيارات البحث بين العقود أو العقارات والوحدات المسجلة مسبقاً لدى الوسيط العقاري، وتفعيل المحفظة الإلكترونية لحسابات جميع المستخدمين في الشبكة، وإمكانية تسجيل مبلغ العربون في العقد، إضافة إلى إمكانية طلب المستأجر سند القبض من المؤجر عبر الشبكة.

وطوّرت الشبكة آلية متابعة العقود عبر لوحة معلومات أطراف العملية الإيجارية - أحدثها للمستأجر - توضح حالة الدفعات، والحصول على إشعارات نصية بقرب نهايتها أو بدايتها أو حلول دفعات إيجارية واستلامها، كما لا يمكن توثيق العقود في الشبكة إلا بعد تسجيل جميع بيانات سندات الملكية والتحقق من هويات الأطراف المتعاقدة من قبل وسيط عقاري معتمد في شبكة إيجار، ويمكن للمستفيد عند رفض العقد تحديد سبب الرفض وإضافة الملاحظات عند الرفض.

يُشار إلى أن البرنامج نظّم أكثر من عشرة لقاءات تعريفية للوسطاء العقاريين في جميع أنحاء المملكة منذ إطلاق النسخة المطورة من شبكة إيجار، حيث قدّم البرنامج خلالها شرحًا مطولًا عن الشبكة المطورة والتحسينات الحديثة عليها والفروقات بينها وبين الشبكة القديمة، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الوسطاء العقاريين وآليات عمل الشبكة والإضافات الجديدة فيها.

يذكر أن "إيجار" أعلن تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين وحدة عقارية في الشبكة منذ إطلاقها في فبراير 2018، كما أعلن البرنامج توثيق أكثر من 3500 عقد إيجاري كمعدل يومي خلال أغسطس الماضي.

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