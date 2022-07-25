الهلال: كاريلو يشارك بالتدريبات الجماعية .. والعابد يطير إلى أبوظبي

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تحضيراته؛ استعدادًا لوديتي فريق بريني غروسبلي السلوفيني وأودينيزي الإيطالي يوم غدٍ الأربعاء.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية وتكتيكية، فرض خلالها المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على كامل الملعب، شرح خلالها عددًا من الجمل التكتيكية خلال المناورة.

وشارك سلمان الفرج ومتعب المفرج في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، وتابع المران رئيس النادي فهد بن نافل وعضو مجلس الإدارة فهد المفرج.

كما شارك البيروفي أندريه كاريلو بتدريبات الفريق الجماعية بعد أن وقع صباح اليوم عقد انضمامه للهلال بشكل رسمي لمدة أربع سنوات.

وغادر نواف العابد عصر اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لإجراء فحوص طبية اعتيادية وذلك للاطمئنان على حالته البدنية؛ بعد أن شارك بجزءٍ من تدريبات الفريق الجماعية.



