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ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.. "السعدون" تطرح مزادًا علنيًا إلكترونيًا لبيع عقارات مُنوعة بمدينة الرياض

تطرح شركة "السعدون" العقارية مزاد جنوب الرياض الإلكتروني؛ لبيع عقارات متنوعة بمدينة الرياض، بإشراف مركز الإسناد والتصفية(إنفاذ)، وذلك عبر مزاد علني إلكتروني يبدأ في السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 16/ 11/ 2021، ويقفل بين السادسة والسابعة مساء يومالخميس 18/ 11/ 2021.

وتميّزت شركة "السعدون" العقارية بطرحها العقارات المتنوعة بمزاداتها العلنية الحديثة والمتقدمة (الإلكترونية) التي تتيح للمشتري المزايدةوالشراء إلكترونيًا، والاطلاع على مواقع وصور العقارات المطروحة عبر منصة المزاد الإلكتروني.

كما أن شركة "السعدون" العقارية تسعى لتفعيل الخدمات الإلكترونية بشكلٍ أوسع، بالإضافة إلى بناء قنوات للتواصل الفعال بين مقدميالخدمات الحكومية والمستفيدين في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويضم مزاد "السعدون" المقبل مزيجًا من العقارات المتنوعة بين أرضي - تجاري - سكني - فلل - مستودعات.

يُذكر أن "السعدون" تقيم مزادها تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وبقرار من محكمة التنفيذ في الرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.. "السعدون" تطرح مزادًا علنيًا إلكترونيًا لبيع عقارات مُنوعة بمدينة الرياض
سبق

تطرح شركة "السعدون" العقارية مزاد جنوب الرياض الإلكتروني؛ لبيع عقارات متنوعة بمدينة الرياض، بإشراف مركز الإسناد والتصفية(إنفاذ)، وذلك عبر مزاد علني إلكتروني يبدأ في السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 16/ 11/ 2021، ويقفل بين السادسة والسابعة مساء يومالخميس 18/ 11/ 2021.

وتميّزت شركة "السعدون" العقارية بطرحها العقارات المتنوعة بمزاداتها العلنية الحديثة والمتقدمة (الإلكترونية) التي تتيح للمشتري المزايدةوالشراء إلكترونيًا، والاطلاع على مواقع وصور العقارات المطروحة عبر منصة المزاد الإلكتروني.

كما أن شركة "السعدون" العقارية تسعى لتفعيل الخدمات الإلكترونية بشكلٍ أوسع، بالإضافة إلى بناء قنوات للتواصل الفعال بين مقدميالخدمات الحكومية والمستفيدين في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويضم مزاد "السعدون" المقبل مزيجًا من العقارات المتنوعة بين أرضي - تجاري - سكني - فلل - مستودعات.

يُذكر أن "السعدون" تقيم مزادها تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وبقرار من محكمة التنفيذ في الرياض.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
08:30 AM

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.. "السعدون" تطرح مزادًا علنيًا إلكترونيًا لبيع عقارات مُنوعة بمدينة الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تطرح شركة "السعدون" العقارية مزاد جنوب الرياض الإلكتروني؛ لبيع عقارات متنوعة بمدينة الرياض، بإشراف مركز الإسناد والتصفية(إنفاذ)، وذلك عبر مزاد علني إلكتروني يبدأ في السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 16/ 11/ 2021، ويقفل بين السادسة والسابعة مساء يومالخميس 18/ 11/ 2021.

وتميّزت شركة "السعدون" العقارية بطرحها العقارات المتنوعة بمزاداتها العلنية الحديثة والمتقدمة (الإلكترونية) التي تتيح للمشتري المزايدةوالشراء إلكترونيًا، والاطلاع على مواقع وصور العقارات المطروحة عبر منصة المزاد الإلكتروني.

كما أن شركة "السعدون" العقارية تسعى لتفعيل الخدمات الإلكترونية بشكلٍ أوسع، بالإضافة إلى بناء قنوات للتواصل الفعال بين مقدميالخدمات الحكومية والمستفيدين في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويضم مزاد "السعدون" المقبل مزيجًا من العقارات المتنوعة بين أرضي - تجاري - سكني - فلل - مستودعات.

يُذكر أن "السعدون" تقيم مزادها تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ)، وبقرار من محكمة التنفيذ في الرياض.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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