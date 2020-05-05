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"كورونا" يحصد أرواح أكثر من ربع مليون شخص حول العالم

الحصيلة الكبرى بأوروبا.. وعدد المصابين ٣.٥٨ مليون حالة

تجاوز عدد الوفيات عالميًّا لفيروس كورونا المستجد (covid-19) الـ250 ألف شخص، وذهبت الحصيلة الكبرى في الأيام الأخيرة لدول أوروبا وأمريكا الشمالية، وتصاعدت الوفيات في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وروسيا.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن إجمالي الإصابات عالميًّا وصل إلى ٣.٥٨ مليون حالة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بعد ٣٠٦٢ وفاة و٦١٩٢٣ إصابة جديدة.

ولفتت إلى أنه بسهولة ملاحظة الفارق بين إصابات كورونا وإصابة الأنفلونزا الموسمية البالغ مصابيها ٥ ملايين سنويًّا؛ بحسب منظمة الصحة العالمية. كما أنه لا يمكن مقارنته بالأنفلونزا الإسبانية عام ١٩١٨ البالغ عدد مصابيها ٥٠٠ مليون شخص.

وأفاد العالم الفيزيائي "بيتر كوليقنون" بأن من السهل حدوث موجة ثانية أو ثالثة للفيروس؛ لأن غالبية الأماكن لا تزال غير مهيأة.

وذكرت الوكالة أن أول حالة سُجلت لكورونا المستجد في ١٠ يناير في مدينة ووهان في الصين، وأن الوفيات عالميًّا ارتفعت بنسبة ١- ٢% في بداية الأزمة، ثم بدأت بالنزول بنسبة ١٤٪ من ١٤ مارس؛ وفقًا لبيانات "رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يحصد أرواح أكثر من ربع مليون شخص حول العالم
سبق

تجاوز عدد الوفيات عالميًّا لفيروس كورونا المستجد (covid-19) الـ250 ألف شخص، وذهبت الحصيلة الكبرى في الأيام الأخيرة لدول أوروبا وأمريكا الشمالية، وتصاعدت الوفيات في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وروسيا.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن إجمالي الإصابات عالميًّا وصل إلى ٣.٥٨ مليون حالة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بعد ٣٠٦٢ وفاة و٦١٩٢٣ إصابة جديدة.

ولفتت إلى أنه بسهولة ملاحظة الفارق بين إصابات كورونا وإصابة الأنفلونزا الموسمية البالغ مصابيها ٥ ملايين سنويًّا؛ بحسب منظمة الصحة العالمية. كما أنه لا يمكن مقارنته بالأنفلونزا الإسبانية عام ١٩١٨ البالغ عدد مصابيها ٥٠٠ مليون شخص.

وأفاد العالم الفيزيائي "بيتر كوليقنون" بأن من السهل حدوث موجة ثانية أو ثالثة للفيروس؛ لأن غالبية الأماكن لا تزال غير مهيأة.

وذكرت الوكالة أن أول حالة سُجلت لكورونا المستجد في ١٠ يناير في مدينة ووهان في الصين، وأن الوفيات عالميًّا ارتفعت بنسبة ١- ٢% في بداية الأزمة، ثم بدأت بالنزول بنسبة ١٤٪ من ١٤ مارس؛ وفقًا لبيانات "رويترز".

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
10:59 AM

"كورونا" يحصد أرواح أكثر من ربع مليون شخص حول العالم

الحصيلة الكبرى بأوروبا.. وعدد المصابين ٣.٥٨ مليون حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوز عدد الوفيات عالميًّا لفيروس كورونا المستجد (covid-19) الـ250 ألف شخص، وذهبت الحصيلة الكبرى في الأيام الأخيرة لدول أوروبا وأمريكا الشمالية، وتصاعدت الوفيات في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وروسيا.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن إجمالي الإصابات عالميًّا وصل إلى ٣.٥٨ مليون حالة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، بعد ٣٠٦٢ وفاة و٦١٩٢٣ إصابة جديدة.

ولفتت إلى أنه بسهولة ملاحظة الفارق بين إصابات كورونا وإصابة الأنفلونزا الموسمية البالغ مصابيها ٥ ملايين سنويًّا؛ بحسب منظمة الصحة العالمية. كما أنه لا يمكن مقارنته بالأنفلونزا الإسبانية عام ١٩١٨ البالغ عدد مصابيها ٥٠٠ مليون شخص.

وأفاد العالم الفيزيائي "بيتر كوليقنون" بأن من السهل حدوث موجة ثانية أو ثالثة للفيروس؛ لأن غالبية الأماكن لا تزال غير مهيأة.

وذكرت الوكالة أن أول حالة سُجلت لكورونا المستجد في ١٠ يناير في مدينة ووهان في الصين، وأن الوفيات عالميًّا ارتفعت بنسبة ١- ٢% في بداية الأزمة، ثم بدأت بالنزول بنسبة ١٤٪ من ١٤ مارس؛ وفقًا لبيانات "رويترز".

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