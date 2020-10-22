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في اجتماعه الأول.. "إدارة شركة جدة" يستعرض تطوير الفرص الاستثمارية

ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في دورته الخامسة برئاسة التركي

عقد مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني اجتماعه الأول من دورته الخامسة برئاسة أمين محافظة جدة رئيس مجلس إدارة الشركة صالح بن علي التركي، اليوم الخميس وذلك عبر الاتصال المرئي.

واستُهل الاجتماع بكلمة من التركي، أعلن من خلالها افتتاح أعمال الدورة الخامسة من مجلس الإدارة، والتي ابتدأها بالترحّيب بكافة الأعضاء المنضمين للمجلس والممثلين للقطاعين الحكومي والخاص.

وبعدها ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وبحث سبل التطوير والفرص الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويساهم في تحسين جودة الحياة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل قد اعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وعضوية كل من:عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، ممثلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة، المهندس خالد بن محمد الدغيثر، ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية، فيصل بن محمد الشريف، ممثلاً لوزارة المالية، قصي بن عبدالعزيز الفواز، ممثلاً لوزارة الإعلام، محمد بن عبدالعزيز الوايلي، ممثلاً لوزارة التجارة.
وتضمن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية تسمية خمسة أعضاء في مجلس إدارة الشركة يمثلون القطاع الخاص، وهم كل من: الدكتور محمد بن مطلق المطلق وياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق، وعمرو بن محمد خاشقجي وطارق بن عبدالرحمن فقيه، وحمد بن نبيل السليمان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في اجتماعه الأول.. "إدارة شركة جدة" يستعرض تطوير الفرص الاستثمارية
سبق

عقد مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني اجتماعه الأول من دورته الخامسة برئاسة أمين محافظة جدة رئيس مجلس إدارة الشركة صالح بن علي التركي، اليوم الخميس وذلك عبر الاتصال المرئي.

واستُهل الاجتماع بكلمة من التركي، أعلن من خلالها افتتاح أعمال الدورة الخامسة من مجلس الإدارة، والتي ابتدأها بالترحّيب بكافة الأعضاء المنضمين للمجلس والممثلين للقطاعين الحكومي والخاص.

وبعدها ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وبحث سبل التطوير والفرص الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويساهم في تحسين جودة الحياة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل قد اعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وعضوية كل من:عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، ممثلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة، المهندس خالد بن محمد الدغيثر، ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية، فيصل بن محمد الشريف، ممثلاً لوزارة المالية، قصي بن عبدالعزيز الفواز، ممثلاً لوزارة الإعلام، محمد بن عبدالعزيز الوايلي، ممثلاً لوزارة التجارة.
وتضمن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية تسمية خمسة أعضاء في مجلس إدارة الشركة يمثلون القطاع الخاص، وهم كل من: الدكتور محمد بن مطلق المطلق وياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق، وعمرو بن محمد خاشقجي وطارق بن عبدالرحمن فقيه، وحمد بن نبيل السليمان.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
04:08 PM

في اجتماعه الأول.. "إدارة شركة جدة" يستعرض تطوير الفرص الاستثمارية

ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في دورته الخامسة برئاسة التركي

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عبدالله الراجحي - جدة
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عقد مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني اجتماعه الأول من دورته الخامسة برئاسة أمين محافظة جدة رئيس مجلس إدارة الشركة صالح بن علي التركي، اليوم الخميس وذلك عبر الاتصال المرئي.

واستُهل الاجتماع بكلمة من التركي، أعلن من خلالها افتتاح أعمال الدورة الخامسة من مجلس الإدارة، والتي ابتدأها بالترحّيب بكافة الأعضاء المنضمين للمجلس والممثلين للقطاعين الحكومي والخاص.

وبعدها ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وبحث سبل التطوير والفرص الاستثمارية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويساهم في تحسين جودة الحياة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل قد اعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وعضوية كل من:عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين، ممثلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة، المهندس خالد بن محمد الدغيثر، ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية، فيصل بن محمد الشريف، ممثلاً لوزارة المالية، قصي بن عبدالعزيز الفواز، ممثلاً لوزارة الإعلام، محمد بن عبدالعزيز الوايلي، ممثلاً لوزارة التجارة.
وتضمن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية تسمية خمسة أعضاء في مجلس إدارة الشركة يمثلون القطاع الخاص، وهم كل من: الدكتور محمد بن مطلق المطلق وياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق، وعمرو بن محمد خاشقجي وطارق بن عبدالرحمن فقيه، وحمد بن نبيل السليمان.

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