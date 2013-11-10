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مقتل امرأة طعنًا على يد "ابن عمها" في الطائف

الفرق الأمنية تتمكن من ضبط الجاني

أقدمَ مواطن على قتل امرأة من أقاربه "ابنة عمه"، بعد طعنها عدة طعنات داخل المنزل في محافظة الطائف، فيما تمكن من الهرب بعد البلاغ الذي كان قد ورد للأمن، والذين باشروا الواقعة .

ونتيجةً لانتشار الفرق الأمنية ممثلةً في "دوريات الأمن" نجحوا في الإطاحة بالجاني، حيث جرى تسليمه للشرطة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل الواقعة حال ورودها .

الطائف دوريات الأمن الشرطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقتل امرأة طعنًا على يد "ابن عمها" في الطائف
سبق

أقدمَ مواطن على قتل امرأة من أقاربه "ابنة عمه"، بعد طعنها عدة طعنات داخل المنزل في محافظة الطائف، فيما تمكن من الهرب بعد البلاغ الذي كان قد ورد للأمن، والذين باشروا الواقعة .

ونتيجةً لانتشار الفرق الأمنية ممثلةً في "دوريات الأمن" نجحوا في الإطاحة بالجاني، حيث جرى تسليمه للشرطة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل الواقعة حال ورودها .

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
06:27 PM

مقتل امرأة طعنًا على يد "ابن عمها" في الطائف

الفرق الأمنية تتمكن من ضبط الجاني

A A A
فهد العتيبي - الطائف
33
21,551

أقدمَ مواطن على قتل امرأة من أقاربه "ابنة عمه"، بعد طعنها عدة طعنات داخل المنزل في محافظة الطائف، فيما تمكن من الهرب بعد البلاغ الذي كان قد ورد للأمن، والذين باشروا الواقعة .

ونتيجةً لانتشار الفرق الأمنية ممثلةً في "دوريات الأمن" نجحوا في الإطاحة بالجاني، حيث جرى تسليمه للشرطة لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل الواقعة حال ورودها .

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