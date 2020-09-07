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عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني نجران" تتفاعل بتحذير

رياح سطحية وأتربة مثارة تستمر حتى السابعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: ثار وحبونا ويدمة وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني نجران" تتفاعل بتحذير
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: ثار وحبونا ويدمة وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
09:03 AM

عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني نجران" تتفاعل بتحذير

رياح سطحية وأتربة مثارة تستمر حتى السابعة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: ثار وحبونا ويدمة وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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