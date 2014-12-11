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ولي العهد يهنئ "كروسي" على تقلُّده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد تعاون السعودية وتنسيقها لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام بقطاع الطاقة الوطني

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا بـ"رفاييل كروسي" لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتمنى سمو ولي العهد التوفيق لـ"كروسي" في مهامه، مجددًا سموه التشديد على تعاون السعودية وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.

ولي العهد الأمير محمد سلمان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل كروسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يهنئ "كروسي" على تقلُّده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا بـ"رفاييل كروسي" لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتمنى سمو ولي العهد التوفيق لـ"كروسي" في مهامه، مجددًا سموه التشديد على تعاون السعودية وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
12:28 AM

ولي العهد يهنئ "كروسي" على تقلُّده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أكد تعاون السعودية وتنسيقها لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام بقطاع الطاقة الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا بـ"رفاييل كروسي" لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتمنى سمو ولي العهد التوفيق لـ"كروسي" في مهامه، مجددًا سموه التشديد على تعاون السعودية وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.

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