النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بهذه الطريقة تتعامل مدارس الصين مع انتشار المحمول بين التلاميذ

تهدف إلى التأكيد على دوره السلبي في التأثير على مستواهم العملي

أعلنت العديد من المدارس الصينية الخاصة الحرب على الهواتف المحمولة المنتشرة بين التلاميذ؛ حيث إن كل مدرسة يوجد بها تلميذ معه هاتف محمول، لا يتم سحبه منه أو مطالبته بعدم اصطحابه معه خلال تواجده في الفصل، ولكن على الفور فإن الهاتف يتعرّض للكسر والتدمير.

ووفق "روسيا اليوم" تهدف المدارس الصينية إلى التأكيد على أن الأطفال في هذا السن الصغير ليسوا في حاجة إلى استخدام المحمول، فضلًا عن دوره السلبى في التأثير على مستواهم العملي خلال الدراسة بالمدارس.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بهذه الطريقة تتعامل مدارس الصين مع انتشار المحمول بين التلاميذ
سبق

أعلنت العديد من المدارس الصينية الخاصة الحرب على الهواتف المحمولة المنتشرة بين التلاميذ؛ حيث إن كل مدرسة يوجد بها تلميذ معه هاتف محمول، لا يتم سحبه منه أو مطالبته بعدم اصطحابه معه خلال تواجده في الفصل، ولكن على الفور فإن الهاتف يتعرّض للكسر والتدمير.

ووفق "روسيا اليوم" تهدف المدارس الصينية إلى التأكيد على أن الأطفال في هذا السن الصغير ليسوا في حاجة إلى استخدام المحمول، فضلًا عن دوره السلبى في التأثير على مستواهم العملي خلال الدراسة بالمدارس.

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
08:44 PM

بهذه الطريقة تتعامل مدارس الصين مع انتشار المحمول بين التلاميذ

تهدف إلى التأكيد على دوره السلبي في التأثير على مستواهم العملي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
6,821

أعلنت العديد من المدارس الصينية الخاصة الحرب على الهواتف المحمولة المنتشرة بين التلاميذ؛ حيث إن كل مدرسة يوجد بها تلميذ معه هاتف محمول، لا يتم سحبه منه أو مطالبته بعدم اصطحابه معه خلال تواجده في الفصل، ولكن على الفور فإن الهاتف يتعرّض للكسر والتدمير.

ووفق "روسيا اليوم" تهدف المدارس الصينية إلى التأكيد على أن الأطفال في هذا السن الصغير ليسوا في حاجة إلى استخدام المحمول، فضلًا عن دوره السلبى في التأثير على مستواهم العملي خلال الدراسة بالمدارس.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,717
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,690
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,101
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,298

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة