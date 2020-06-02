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شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص أطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، وتوثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضلٍ من الله - من القبض عليه، وهو (مواطن في العقد الثاني من العمر)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص أطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي
سبق

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، وتوثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضلٍ من الله - من القبض عليه، وهو (مواطن في العقد الثاني من العمر)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
09:54 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
12:11 AM

شرطة مكة المكرمة: القبض على شخص أطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي

جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
4,784

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شخص يطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، وتوثيق ذلك ونشره؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضلٍ من الله - من القبض عليه، وهو (مواطن في العقد الثاني من العمر)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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