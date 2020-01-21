هنا تفاصيل 4 تنبيهات صباحية لـ "الأرصاد" .. تستمر للمساء

لحالات مناخية بعضها يبدأ الساعة العاشرة وتشمل محافظات عدة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات صباحية عدة لحالة تقلبات مناخية تتعرّض لها مناطق عدة.

ففي حائل، أصدرت تنبيهاً وانذاراً لحالة أتربة مُثارة ورياحٍ نشطة وتدنٍّ في الرؤية من 12 ظهراً حتى السادسة مساء اليوم، بالشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل.

ونبّهت جازان، من حالة سُحب رعديّة مُمطرة مع رياحٍ نشطة وتدنٍّ في الرؤية تتواصل حتى الحادية عشرة ليلاً، اليوم، بأبو عريش والطوال وبيش وصبيا وفرسان.

وأصدرت تنبيهاً لمنطقة نجران، من حالة أتربة مُثارة ورياحٍ نشطة وتدنٍّ في الرؤية من 10 صباحاً حتى السادسة مساء اليوم بشرورة ونجران.

وفي المنطقة الشرقية، أصدرت تنبيهاً وإنذاراً جديداً من حالة رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية من الساعة 11 صباحاً حتى السادسة مساءً، في النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا.