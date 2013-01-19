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الحبسي يساند منتخب بلاده من المدرجات بأهازيج "سلطنة"

اللاعبون صنعوا الفرح بالتأهل لدور الـ16

تواجد حارس المنتخب العماني الأول لكرة القدم (الدولي المخضرم) وحارس الهلال السعودي علي الحبسي، مساء أمس في مدرجات ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة مع الجماهير العمانية وذلك لمساندة منتخب بلاده أمام تركمانستان في لقاء الفرصة الأخيرة من أجل تأهل منتخب السلطنة لدور الـ 16 من بطولة أمم آسيا 2019 والتي تحتضن الإمارات منافساتها خلال يناير (الجاري).

وكان للحبسي القائد داخل الملعب وخارجه الدور الكبير في مؤازرة اللاعبين، بل إنه طلب أهازيج خاصة من قبل رابطة الأحمر باسم حارس المنتخب فايز الرشيدي، من أجل دعمه معنوياً أثناء سير المباراة.

وتحقق لأبناء السلطنة الحلم والتأهل لدور الـ16 بعد ثلاثية رائعة في المرمى التركمانستاني.

وأهدى اللاعبون الفوز للجماهير بعد المباراة، واحتفلوا جميعاً داخل الملعب بالتأهل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الحبسي يساند منتخب بلاده من المدرجات بأهازيج "سلطنة"
سبق

تواجد حارس المنتخب العماني الأول لكرة القدم (الدولي المخضرم) وحارس الهلال السعودي علي الحبسي، مساء أمس في مدرجات ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة مع الجماهير العمانية وذلك لمساندة منتخب بلاده أمام تركمانستان في لقاء الفرصة الأخيرة من أجل تأهل منتخب السلطنة لدور الـ 16 من بطولة أمم آسيا 2019 والتي تحتضن الإمارات منافساتها خلال يناير (الجاري).

وكان للحبسي القائد داخل الملعب وخارجه الدور الكبير في مؤازرة اللاعبين، بل إنه طلب أهازيج خاصة من قبل رابطة الأحمر باسم حارس المنتخب فايز الرشيدي، من أجل دعمه معنوياً أثناء سير المباراة.

وتحقق لأبناء السلطنة الحلم والتأهل لدور الـ16 بعد ثلاثية رائعة في المرمى التركمانستاني.

وأهدى اللاعبون الفوز للجماهير بعد المباراة، واحتفلوا جميعاً داخل الملعب بالتأهل.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
12:21 AM

الحبسي يساند منتخب بلاده من المدرجات بأهازيج "سلطنة"

اللاعبون صنعوا الفرح بالتأهل لدور الـ16

A A A
أحمد سرور - الرياض
10
16,394

تواجد حارس المنتخب العماني الأول لكرة القدم (الدولي المخضرم) وحارس الهلال السعودي علي الحبسي، مساء أمس في مدرجات ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة مع الجماهير العمانية وذلك لمساندة منتخب بلاده أمام تركمانستان في لقاء الفرصة الأخيرة من أجل تأهل منتخب السلطنة لدور الـ 16 من بطولة أمم آسيا 2019 والتي تحتضن الإمارات منافساتها خلال يناير (الجاري).

وكان للحبسي القائد داخل الملعب وخارجه الدور الكبير في مؤازرة اللاعبين، بل إنه طلب أهازيج خاصة من قبل رابطة الأحمر باسم حارس المنتخب فايز الرشيدي، من أجل دعمه معنوياً أثناء سير المباراة.

وتحقق لأبناء السلطنة الحلم والتأهل لدور الـ16 بعد ثلاثية رائعة في المرمى التركمانستاني.

وأهدى اللاعبون الفوز للجماهير بعد المباراة، واحتفلوا جميعاً داخل الملعب بالتأهل.

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